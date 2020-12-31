단종됨
HD8927/06
다양한 종류의 커피를 만들 수 있는 컴팩트한 기계
PicoBaristo는 커피를 사랑하는 분들이 다양한 커피를 마음껏 즐기실 수 있도록 해주는 컴팩트한 프리미엄 머신입니다. 사용자 인터페이스를 통해 다양한 종류의 커피를 원터치로 선택해 보세요. AquaClean 필터가 있어, 석회질을 제거하지 않고도 5,000컵까지 추출할 수 있습니다.
11가지 음료
일체형 프리미엄 우유통
스테인리스 스틸
10단계로 조절 가능한 그라인더
특허 받은 세코의 새로운 혁신, 아쿠아 클린 필터로 전자동 에스프레소 머신의 성능을 마음껏 활용해 보세요. 머신에서 필요로 할 때 필터를 갈아주면 석회질 제거 없이도 깨끗하게 정수된 물로 최대 5000컵*까지 추출할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 아쿠아 클린 필터가 사용 중인 세코 에스프레소 머신에 설치되고 나면 석회질 제거 알림이 자동으로 비활성화됩니다.
고속 히팅 시스템을 사용하면 시간에 쫓길 때라도 기다릴 필요 없이 완벽한 온도의 에스프레소와 카푸치노를 바로 추출할 수 있습니다. 그 비결은 빠른 속도로 달궈지는 가벼운 알루미늄과 스테인레스 본체에 숨어 있습니다.
5단계 설정 중 가장 적합한 농도를 선택 가능하며 메모 기능을 이용하여 원하는 양은 물론 원하는 온도와 함께 간단히 저장할 수 있습니다. 이렇게 정보를 저장한 후에는 언제든지 취향에 정확히 맞는 커피가 추출됩니다. 나만의 바리스타를 둔 것처럼, 원하는 설정을 다시 생각해 내지 않아도 됩니다.
4.6
5점 만점
11
리뷰
91%
의 추천 제품
Fullj
31/12/2020
한국
프로모션의 일부
사용하기 좋은 고성은 에스프레소 머신
직관적인 버튼으로 아메리카노부터 라떼, 카푸치노까지 간편하게 제조할 수 있어서 좋아요 최근 재택근무가 늘어나면서 집에 있는 시간이 많아지다 보니 더 자주 사용하는거 같아요! 재택근무의 필수 아이템 이에요!
찬성
직관적인 메뉴 구성
반대
스타벅스 머그에 담기엔 영이 좀 적게 추출되는거 같아요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-08-31
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-08-31
윤남매맘
31/12/2020
한국
프로모션의 일부
풍부한 라떼메뉴 굿
라떼, 카푸치노는 기본, 플랫화이트 등 다양한 라때메뉴가 포함되어 있어 편리하게 사용할 수 있어요 커피 추출능력은 기본이고요!
찬성
다양한 커피메뉴와 탄탄한 기본기
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-30
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-30
도곡동한여사
06/12/2020
한국
프로모션의 일부
사용하기 편해요
60대가 사용하기에도 편리하게 사용할 수 있도록 사용자를 배려한 다양한 옵션이 좋았어요 주로 커피만 내리는데, 커피향도 진하고, 크레마도 두껍고 좋아요
찬성
제대로 커피를 추출
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-06
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2019-11-06
머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.