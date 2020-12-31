제품지원

모든 시리즈

  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Packaging photograph Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

단종됨

Saeco PicoBaristo전자동 에스프레소 머신

HD8927/06

4.6

| (11) 리뷰 | 91%의 추천 제품

다양한 종류의 커피를 만들 수 있는 컴팩트한 기계

PicoBaristo는 커피를 사랑하는 분들이 다양한 커피를 마음껏 즐기실 수 있도록 해주는 컴팩트한 프리미엄 머신입니다. 사용자 인터페이스를 통해 다양한 종류의 커피를 원터치로 선택해 보세요. AquaClean 필터가 있어, 석회질을 제거하지 않고도 5,000컵까지 추출할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

석회질 제거를 하지 않고 5,000컵의 커피 추출 가능

다양한 종류의 커피를 만들 수 있는 컴팩트한 기계

  • 11가지 음료

  • 일체형 프리미엄 우유통

  • 스테인리스 스틸

  • 10단계로 조절 가능한 그라인더

석회질 제거 없이 최대 5000컵*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

석회질 제거 없이 최대 5000컵*의 커피를 추출할 수 있는 아쿠아 클린 필터

특허 받은 세코의 새로운 혁신, 아쿠아 클린 필터로 전자동 에스프레소 머신의 성능을 마음껏 활용해 보세요. 머신에서 필요로 할 때 필터를 갈아주면 석회질 제거 없이도 깨끗하게 정수된 물로 최대 5000컵*까지 추출할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 아쿠아 클린 필터가 사용 중인 세코 에스프레소 머신에 설치되고 나면 석회질 제거 알림이 자동으로 비활성화됩니다.

고속 히팅 시스템으로 기다림 없이 즐길 수 있는 뜨거운 커피 한 잔

고속 히팅 시스템으로 기다림 없이 즐길 수 있는 뜨거운 커피 한 잔

고속 히팅 시스템을 사용하면 시간에 쫓길 때라도 기다릴 필요 없이 완벽한 온도의 에스프레소와 카푸치노를 바로 추출할 수 있습니다. 그 비결은 빠른 속도로 달궈지는 가벼운 알루미늄과 스테인레스 본체에 숨어 있습니다.

개인의 취향을 기억하는 농도 선택 기능

개인의 취향을 기억하는 농도 선택 기능

5단계 설정 중 가장 적합한 농도를 선택 가능하며 메모 기능을 이용하여 원하는 양은 물론 원하는 온도와 함께 간단히 저장할 수 있습니다. 이렇게 정보를 저장한 후에는 언제든지 취향에 정확히 맞는 커피가 추출됩니다. 나만의 바리스타를 둔 것처럼, 원하는 설정을 다시 생각해 내지 않아도 됩니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

예비 부품 또는 액세서리 찾기

부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

부품 및 액세서리

리뷰

리뷰는 Bazaarvoice가 관리하며, 사기 방지 기술 및 인간 분석을 통해 지원되는 Bazaarvoice 진정성 검증 정책을 준수합니다. 세부사항은 에서 확인하세요
제품 및 별점 평가 형태의 고객 의견은 모든 고객에게 유용합니다. 이를 통해 제품에 대해 더 잘 이해할 수 있으며 구매 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 온라인 또는 매장에서 제품을 구매한 모든 고객은 리뷰를 작성할 수 있습니다

4.6

5점 만점

11

리뷰

91%

의 추천 제품

2
1

31/12/2020

한국

한국

사용하기 좋은 고성은 에스프레소 머신

직관적인 버튼으로 아메리카노부터 라떼, 카푸치노까지 간편하게 제조할 수 있어서 좋아요 최근 재택근무가 늘어나면서 집에 있는 시간이 많아지다 보니 더 자주 사용하는거 같아요! 재택근무의 필수 아이템 이에요!

찬성

직관적인 메뉴 구성

반대

스타벅스 머그에 담기엔 영이 좀 적게 추출되는거 같아요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-08-31

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-08-31

31/12/2020

한국

한국

풍부한 라떼메뉴 굿

라떼, 카푸치노는 기본, 플랫화이트 등 다양한 라때메뉴가 포함되어 있어 편리하게 사용할 수 있어요 커피 추출능력은 기본이고요!

찬성

다양한 커피메뉴와 탄탄한 기본기

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-30

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-30

06/12/2020

한국

한국

사용하기 편해요

60대가 사용하기에도 편리하게 사용할 수 있도록 사용자를 배려한 다양한 옵션이 좋았어요 주로 커피만 내리는데, 커피향도 진하고, 크레마도 두껍고 좋아요

찬성

제대로 커피를 추출

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-06

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 PicoBaristo HD8927/06 전자동 에스프레소 머신에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2019-11-06

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. 머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.