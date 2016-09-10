제품지원

모든 시리즈

  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine

단종됨

Saeco GranBaristo Avanti전자동 에스프레소 머신

HD8977/06

집에서 즐기는 최고의 커피

세코 그란 바리스토 아반티는 뛰어난 풍미를 가진 18가지 음료를 제공합니다. 각 음료는 취향에 맞춰 설정할 수 있으며 스마트 디바이스를 통해 바로 추출할 수 있습니다. 앱을 통해 단계별 안내가 제공되므로 유지 관리도 매우 쉽습니다*.

모든 혜택 보기

태블릿으로 간편하게 준비해서 즐길 수 있는 18가지 음료*

집에서 즐기는 최고의 커피

  • 18가지 음료

  • 일체형 우유통

  • 스테인리스 스틸

  • 아쿠아 클린

간편하게 즐기는 18가지 음료

언제 어디에서나 비교 불가능한 다양한 종류의 커피를 즐기실 수 있습니다. 에스프레소, 커피, 우유를 첨가한 레시피까지 전자동 에스프레소 머신으로 빠르고 쉽게 완벽한 커피 한 잔의 여유를 누리실 수 있습니다.

우유 거품기를 사용하여 원터치로 완성하는 감미로운 카푸치노와 라떼 마끼아또

우유 거품기를 사용하여 원터치로 완성하는 감미로운 카푸치노와 라떼 마끼아또

완벽한 온도의 부드러운 카푸치노와 라테 마끼아또를 쉽고 편리하게 맛보세요. 우유 거품기에 우유를 따른 다음 머신에 넣고 원하는 음료만 선택하면, 이상적인 온도로 추출된 우유 거품, 카푸치노에 이르는 다양한 음료가 단 몇 초만에 제공됩니다.

농도, 6가지 아로마 강도 및 5단계 그라인더 조절

농도, 6가지 아로마 강도 및 5단계 그라인더 조절

이 전자동 에스프레소 머신은 내 입맛에 딱 맞게 커피의 풍미를 섬세하게 조절할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 각 음료마다 농도, 강도와 온도를 편리하게 맞춤 설정하여 저장할 수 있습니다. 원하는 음료를 원하는 대로 조절하여 나만의 완벽한 음료를 만들어 보세요.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

예비 부품 또는 액세서리 찾기

부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

부품 및 액세서리

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. 아반티 앱은 iOS7 이상이 설치된 iPad 3/4/Air/Mini Retina, Android 4.3 이상을 실행하는 삼성 갤럭시 탭 3 (8.0인치)/탭 4 (10.1인치)/노트 프로 LTE (12.2인치), 넥서스 7 2013 (7인치), 소니 엑스페리아 Z LTE(10.1인치), Bluetooth 버전 4.0 이상 기기와 호환됩니다.

  2. 세코 그란바리스토 아반티는 앱을 지원하지만, 이 제품에는 스마트 기기가 포함되어 있지 않습니다. 세코 아반티 앱은 http://www.saeco.com/avanti-app에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

  3. 머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.