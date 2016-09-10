농도, 6가지 아로마 강도 및 5단계 그라인더 조절

이 전자동 에스프레소 머신은 내 입맛에 딱 맞게 커피의 풍미를 섬세하게 조절할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 각 음료마다 농도, 강도와 온도를 편리하게 맞춤 설정하여 저장할 수 있습니다. 원하는 음료를 원하는 대로 조절하여 나만의 완벽한 음료를 만들어 보세요.