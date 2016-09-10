단종됨
HD8977/06
집에서 즐기는 최고의 커피
세코 그란 바리스토 아반티는 뛰어난 풍미를 가진 18가지 음료를 제공합니다. 각 음료는 취향에 맞춰 설정할 수 있으며 스마트 디바이스를 통해 바로 추출할 수 있습니다. 앱을 통해 단계별 안내가 제공되므로 유지 관리도 매우 쉽습니다*.
18가지 음료
일체형 우유통
스테인리스 스틸
아쿠아 클린
언제 어디에서나 비교 불가능한 다양한 종류의 커피를 즐기실 수 있습니다. 에스프레소, 커피, 우유를 첨가한 레시피까지 전자동 에스프레소 머신으로 빠르고 쉽게 완벽한 커피 한 잔의 여유를 누리실 수 있습니다.
완벽한 온도의 부드러운 카푸치노와 라테 마끼아또를 쉽고 편리하게 맛보세요. 우유 거품기에 우유를 따른 다음 머신에 넣고 원하는 음료만 선택하면, 이상적인 온도로 추출된 우유 거품, 카푸치노에 이르는 다양한 음료가 단 몇 초만에 제공됩니다.
이 전자동 에스프레소 머신은 내 입맛에 딱 맞게 커피의 풍미를 섬세하게 조절할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 각 음료마다 농도, 강도와 온도를 편리하게 맞춤 설정하여 저장할 수 있습니다. 원하는 음료를 원하는 대로 조절하여 나만의 완벽한 음료를 만들어 보세요.
리뷰
아반티 앱은 iOS7 이상이 설치된 iPad 3/4/Air/Mini Retina, Android 4.3 이상을 실행하는 삼성 갤럭시 탭 3 (8.0인치)/탭 4 (10.1인치)/노트 프로 LTE (12.2인치), 넥서스 7 2013 (7인치), 소니 엑스페리아 Z LTE(10.1인치), Bluetooth 버전 4.0 이상 기기와 호환됩니다.
세코 그란바리스토 아반티는 앱을 지원하지만, 이 제품에는 스마트 기기가 포함되어 있지 않습니다. 세코 아반티 앱은 http://www.saeco.com/avanti-app에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
머신에 표시된 바와 같이 8개의 필터 교환을 바탕으로 합니다. 실제 잔 수는 커피 종류, 헹굼 및 세척 패턴에 따라 달라질 수 있습니다.