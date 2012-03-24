간편하게 오래가는 매끄러움
필립스 제모기로 오랫동안 매끄러운 다리를 즐기세요. 모근부터 제거해 최상의 제모 효과와 함께 최대 4주간 매끄럽게 유지해줍니다. 모든 혜택 보기
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간편하게 오래가는 매끄러움
빠르고 효과적인 제모기
모근을 제거하는 효과적인 제모 시스템
효과적인 제모 시스템으로 수 주 동안 까칠거림 없이 피부를 부드럽게 유지해 줍니다.
편안한 조작을 위한 인체공학적으로 구성된 손잡이
손에 꼭 맞는 곡선형으로 편안하게 체모를 제거할 수 있습니다.
부드럽고 효과적인 제모를 위한 옵티스타트 마사지 캡
제모 전 피부의 긴장을 완화시키는 동시에 피부 접촉을 극대화할 수 있도록 제모기를 최적의 각도로 위치하게 하여 효과적으로 체모를 제거할 수 있습니다.
부드러운 제모와 최상의 성능을 위한 2단계 속도 설정
얇은 체모 및 닿기 힘든 부위를 위한 추가 속도 설정
위생 기능 강화 및 손쉬운 청소를 위한 세척 가능한 제모 헤드
본 제모기의 제모 헤드는 물 세척이 가능합니다. 흐르는 물에 제모 헤드를 세척할 수 있어 더욱 위생적입니다.
기술 사양
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편안한 제모
- 2단계 속도 설정
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예
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편리함 및 위생
- 물 세척 가능한 제모 헤드
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예
- 청소용 브러시
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예
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액세서리
- 분리형 쉐이빙 헤드
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예
- 옵티 스타트 캡
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예
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