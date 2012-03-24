부드럽고 효과적인 제모를 위한 옵티스타트 마사지 캡

제모 전 피부의 긴장을 완화시키는 동시에 피부 접촉을 극대화할 수 있도록 제모기를 최적의 각도로 위치하게 하여 효과적으로 체모를 제거할 수 있습니다.