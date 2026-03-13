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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips Avance Collection Noodle Maker HR2365/05 - English (US)

  • PDF 파일, 12.3 MB
  • 13 March 2026

맛있는 홈메이드 누들 만들기가 이보다 더 쉬울 수는 없습니다. 1600lb의 압출력으로 완벽한 식감을 가진 300g의 누들 또는 파스타를 단 10분 만에 만들어 낼 수 있는 전자동 솔루션입니다.

  • PDF 파일
  • 19 October 2026

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