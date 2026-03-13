맛있는 홈메이드 누들 만들기가 이보다 더 쉬울 수는 없습니다. 1600lb의 압출력으로 완벽한 식감을 가진 300g의 누들 또는 파스타를 단 10분 만에 만들어 낼 수 있는 전자동 솔루션입니다.