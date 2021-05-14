Quad Stream 기술
잇몸 라인 아래의 플라그를 최대 99% 부드럽게 제거*
치실보다 최대 150% 더 건강한 잇몸**
2가지 모드와 3단계 압력 설정
40일간 지속되는 배터리****
쿼드스트림 기술은 독특한 X자형 팁으로 적은 힘으로도 더 넓은 면적을 부드럽게 커버합니다. 부드럽지만 강력한 물줄기는 칫솔질만으로는 닿기 어려운 부위까지 도달하도록 각도를 정확하게 조절하며, 플라그가 쌓이기 쉬운 잇몸 라인 아래 6mm의 낭까지 침투하여 최대 99%의 플라그를 부드럽고 쉽게 제거합니다*.
쿼드스트림 기술로 임상적으로 입증된 탁월한 잇몸 건강 개선. 소닉케어 무선 파워 플로서 3000은 단 2주 만에 치실보다 최대 150% 더 효과적으로 잇몸 건강을 개선합니다**.
간편하게 채울 수 있는 탈부착 가능한 250ml 물탱크는 전체 60초 세션 동안 충분한 물을 공급합니다. 중간에 리필을 위한 멈춤 없이 세정을 끝내보십시오. 다음 사용 전에 탱크를 비틀어 분리한 다음 위에서 물을 채우거나, 단지 측면의 주입 포트를 사용하십시오. 사용 후 건조가 용이하도록 포트를 열어 두십시오.
리뷰
실험실 시험에서 쿼드스트림 노즐로 최대 6mm의 치주낭까지
2022년 미국 시험의 시험대상자 372명
클린 모드에서
하루에 한 번 1분간 치간 세정 세션 시
시험관 내 시험, 실제 결과는 다를 수 있습니다.
일반 제트 팁 대비 실험실 시험, 실제 결과는 다를 수 있습니다.