쿼드스트림 기술: 부드러우면서도 효과적인 플라그 제거

쿼드스트림 기술은 독특한 X자형 팁으로 적은 힘으로도 더 넓은 면적을 부드럽게 커버합니다. 부드럽지만 강력한 물줄기는 칫솔질만으로는 닿기 어려운 부위까지 도달하도록 각도를 정확하게 조절하며, 플라그가 쌓이기 쉬운 잇몸 라인 아래 6mm의 낭까지 침투하여 최대 99%의 플라그를 부드럽고 쉽게 제거합니다*.