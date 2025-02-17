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필립스 Sonicare A3 All-in-one & S2 Sensitive2개입 칫솔모

HX9090/14

이용 가능

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완벽한 관리와 민감함을 위한 칫솔모

3,000개 이상의 촘촘한 칫솔모로 손이 닿기 어려운 부위까지 포함해 수동 칫솔 대비 최대 20배 더 많은 플라그를 제거합니다.

모든 혜택 보기

최대 20배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*

완벽한 관리와 민감함을 위한 칫솔모

  • 20배 더 많은 플라그 제거*

  • 부드럽고 효과적인 세정

  • 2일 만에 치아를 100% 더 하얗게*

  • 소프트, 엑스트라 소프트

  • 70% 바이오 플라스틱**

일반 칫솔 대비 최대 20배 더 많은 플라그 제거

일반 칫솔 대비 최대 20배 더 많은 플라그 제거

사람마다 양치 방법이 다르기 때문에, 어떤 방식으로 양치하더라도 플라그 제거 효과를 유지할 수 있도록 칫솔모를 설계했습니다. 올인원 칫솔모는 다각도 칫솔모를 적용해 수동 칫솔 대비 최대 20배 더 많은 플라그를 제거하며*, 센서티브 칫솔모는 3,000개 이상의 촘촘한 칫솔모로 손이 닿기 어려운 부위까지 포함해 최대 10배 더 많은 플라그를 제거합니다.*

2일 만에 최대 100% 더 많은 착색 제거*

2일 만에 최대 100% 더 많은 착색 제거*

올인원 칫솔모는 삼각형 칫솔모를 적용해 표면 접촉 면적을 늘리고 착색을 더욱 효과적으로 제거합니다. 그 효과는 분명하여, 단 2일 이내에 최대 100% 더 뛰어난 착색 제거 효과를 제공합니다.*

6주 만에 최대 15배의 잇몸 건강 개선 효과*

6주 만에 최대 15배의 잇몸 건강 개선 효과*

올인원 칫솔모의 측면 칫솔모는 특히 길게 설계되어, 치아에 집중해 양치하는 동안에도 잇몸선을 지속적으로 세정해 줍니다. 그 결과 6주 만에 최대 15배 더 건강한 잇몸을 경험할 수 있습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 일반 칫솔 대비

  2. 질량 균형 방식 기준으로 칫솔모 플라스틱에 할당

  3. 필립스 원 제외