20배 더 많은 플라그 제거*
부드럽고 효과적인 세정
2일 만에 치아를 100% 더 하얗게*
소프트, 엑스트라 소프트
70% 바이오 플라스틱**
사람마다 양치 방법이 다르기 때문에, 어떤 방식으로 양치하더라도 플라그 제거 효과를 유지할 수 있도록 칫솔모를 설계했습니다. 올인원 칫솔모는 다각도 칫솔모를 적용해 수동 칫솔 대비 최대 20배 더 많은 플라그를 제거하며*, 센서티브 칫솔모는 3,000개 이상의 촘촘한 칫솔모로 손이 닿기 어려운 부위까지 포함해 최대 10배 더 많은 플라그를 제거합니다.*
올인원 칫솔모는 삼각형 칫솔모를 적용해 표면 접촉 면적을 늘리고 착색을 더욱 효과적으로 제거합니다. 그 효과는 분명하여, 단 2일 이내에 최대 100% 더 뛰어난 착색 제거 효과를 제공합니다.*
올인원 칫솔모의 측면 칫솔모는 특히 길게 설계되어, 치아에 집중해 양치하는 동안에도 잇몸선을 지속적으로 세정해 줍니다. 그 결과 6주 만에 최대 15배 더 건강한 잇몸을 경험할 수 있습니다.
리뷰
일반 칫솔 대비
질량 균형 방식 기준으로 칫솔모 플라스틱에 할당
필립스 원 제외