일반 칫솔 대비 최대 20배 더 많은 플라그 제거

사람마다 양치 방법이 다르기 때문에, 어떤 방식으로 양치하더라도 플라그 제거 효과를 유지할 수 있도록 칫솔모를 설계했습니다. 올인원 칫솔모는 다각도 칫솔모를 적용해 수동 칫솔 대비 최대 20배 더 많은 플라그를 제거하며*, 센서티브 칫솔모는 3,000개 이상의 촘촘한 칫솔모로 손이 닿기 어려운 부위까지 포함해 최대 10배 더 많은 플라그를 제거합니다.*