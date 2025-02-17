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완벽한 관리를 위한 칫솔모
필립스 소닉케어 전동 칫솔의 최상의 성능을 이 올인원 칫솔모 교체로 경험해 보세요. 효과적인 미백은 물론 플라그와 착색 제거, 잇몸 건강 개선까지, 완벽한 구강 관리가 바로 여기서 시작됩니다.모든 혜택 보기
사람마다 양치 방법이 다른 점을 고려해, 어떤 방식으로 양치하더라도 플라그 제거 효과를 유지할 수 있도록 다각도 칫솔모로 설계했습니다. 올인원 브러시 헤드는 접근하기 어려운 부위까지 포함해 일반 칫솔 대비 최대 20배 더 많은 플라그를 제거하는 업계 최고 수준의 세정력을 제공합니다.
올인원 칫솔모는 삼각형 칫솔모를 적용해 표면 접촉 면적을 늘리고 착색을 더욱 효과적으로 제거합니다. 그 효과는 분명하여, 단 2일 이내에 최대 100% 더 뛰어난 착색 제거 효과를 제공합니다.*
이 칫솔모의 측면 칫솔모는 측면 칫솔모는 특히 길게 설계되어, 치아에 집중해 양치하는 동안에도 잇몸선을 지속적으로 세정해 줍니다. 그 결과 6주 만에 최대 15배 더 건강한 잇몸을 경험할 수 있습니다.*
필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 최대 62,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.
모든 필립스 소닉케어 칫솔모는 정교하게 설계되고 임상 테스트를 거치므로 품질, 안전성 및 성능 면에서 최고 기준을 충족합니다.
3개월 후 칫솔모의 효과가 떨어진다는 사실을 알고 계셨습니까? 치과 전문의는 정기적으로 칫솔모를 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 칫솔에 BrushSync 기술이 적용된 이유도 바로 여기에 있습니다. 양치의 빈도와 강도를 추적하여 새 칫솔모로 교체할 시기가 되면 이를 알려줍니다.
이 칫솔모는 모든 필립스 소닉케어 전동 칫솔과 호환됩니다.*** 클릭온 방식으로 간편하게 탈부착할 수 있어 교체와 세척이 쉽습니다.
필립스는 제품에 화석 연료 기반 플라스틱의 사용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 이 칫솔모에 사용되는 플라스틱의 70%가 바이오 소재로 만들어졌습니다.**
필립스의 모든 칫솔모는 재활용 시설이 갖춰진 곳에서 재활용이 가능한 종이 포장재에 담겨 제공됩니다.
디자인 및 마감
호환성
구성품
품질 및 성능
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