칫솔모 교체 알림으로 최상의 양치 경험 유지

칫솔모는 사용한 지 3개월이 지나면 세정 효과가 떨어진다는 사실, 알고 계셨나요? 치아 전문가들은 칫솔모를 정기적으로 교체할 것을 권장합니다. 그래서 필립스 소닉케어 전동 칫솔에는 칫솔모 교체 알림 기능이 탑재되어 있습니다. 이 기능은 사용자의 칫솔질 빈도와 강도를 추적해 적절한 교체 시점이 되면 자동으로 새 칫솔모 교체를 안내합니다.