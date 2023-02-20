2주 만에 7배의 잇몸 건강 개선 효과*

잇몸 건강을 위해 특별히 설계된 G3 칫솔모로 잇몸을 더욱 효과적으로 관리하세요. 칫솔모 배열 덕분에 치아를 닦는 동안에도 바깥쪽 칫솔모가 잇몸 라인을 따라 부드럽게 세정해 줍니다. 그 결과, 2주 만에 최대 7배 더 건강해진 잇몸*을 경험할 수 있습니다. 또한 유연하게 설계된 칫솔모 구조가 일반 칫솔 대비 최대 10배 더 효과적으로 플라그를 제거합니다.