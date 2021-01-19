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DiamondClean 9000앱 지원 음파 전동 칫솔

HX9912/50

HX991W

3

| (4) 리뷰

이용 가능

블랙
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화이트
화이트

더 밝고 건강한 치아

필립스 소닉케어 음파 칫솔은 세련된 디자인과 최적의 착색 제거 효과를 자랑합니다. 지금 필립스 소닉케어로 바꿔보세요.

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하루만에 치아를 더 밝게*

더 밝고 건강한 치아

  • 더욱 쉬워진 앱 연동

  • 압력 감지 센서 장착

  • 스마트 칫솔모 인식

  • 4가지 양치모드, 3단계 강도 조절

플라그를 10배까지 더 많이 제거하는* 더욱 우수한 세정 효과

플라그를 10배까지 더 많이 제거하는* 더욱 우수한 세정 효과

C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모를 사용하면 가장 깊숙한 곳까지 깔끔한 양치가 가능합니다. 부드럽고 유연한 칫솔모는 치아의 윤곽을 따라 이동할 수 있도록 설계되어 표면 접촉력이 4배 우수하고**, 그 결과 닿기 힘든 곳까지 최대 10배 탁월한 플라그 제거 효과를 선사합니다.

플라그에는 강력하게, 잇몸에는 부드럽게

플라그에는 강력하게, 잇몸에는 부드럽게

C3 프리미엄 플라그 디펜스 칫솔모는 그 어느 때보다도 구석구석 칫솔질할 수 있도록 설계되었습니다. 부드럽고 유연한 측면과 칫솔모가 치아의 윤곽을 따라 움직일 수 있어서 표면 접촉력이 4배 우수하고, 닿기 힘든 곳까지 도달합니다*.

건강한 양치 습관의 시작과 유지

건강한 양치 습관의 시작과 유지

다이아몬드클린 9000은 치과 검진 이전과 이후 양치 습관을 개선하고 건강한 양치 습관을 유지하도록 안내합니다. 내장 스마트 센서가 지나치게 강한 압력이 가해질 때 알려주며 핸들을 소닉케어 앱과 연결하면 맞춤형 진행 상황 보고서가 지속적으로 올바른 양치를 돕고, 장기간 동안 양치 습관이 얼마나 개선되었는지 보여줍니다.

기술 사양

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리뷰

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3.0

5점 만점

4

리뷰

5
2

19/01/2021

한국

한국

성능은 뛰어나나 고장이 잘나요.

부부용으로 검정과 분홍을 구매했습니다. 성능은 좋습니다. 그리고 절대 다시는 일반 칫솔로 돌아가지 못해요. 또한 유리컵에 칫솔 올려넣으면 충전되는 아이디어도 너무 참신합니다. 이동형 충전 파우치를 주는 것도 훌륭하고요. 하지만 2년의 사용기한 동안 벌써 a/s만 2번 받았어요. 안내하시는 분은 칫솔을 조심히 다뤄달라는데......아무튼 친절하게 교환해주셨지만 a/s센터를 다시 가고 싶지는 않아요.

찬성

성능이 좋아요

반대

잘 고장나요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/51 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-01-18

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/51 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-01-18

17/11/2020

한국

한국

기능이 우수합니다

플라그로인해 스케일링을 정기적으로 하는데 이제 소닉케어로 해결할거 같네요 좋은제품 만들어 주셔서 감사해요

찬성

치아사이사이 잘닦임

반대

가격이 사악함

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/50 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-10-17

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/50 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-10-17

23/01/2021

한국

한국

제품은 좋으나 내구성이 보통이고, AS는 반반.

제품 성능과 디자인은 확실히 좋네요. 확실히 타제품과 차별화되어 있습니다.. 기능이 많기는 한데 정말 그 기능대로 효과가 있는지는 의문이 드네요. 진동패턴만으로 과연 정말 그렇게 될까요? 아님 가격인상용일까요? 근데 그에 비해 내구성엔 좀 문제가 있네요. 칫솔모 연결부분도 마모가 잘되는거 같고, 아무래도 치약과 같이 쓰는 제품이라 틈새 곳곳에 이물질이 끼네요. 특히 좀 오래쓰면 전원버튼 사이에 이물질로 잘 안눌러져서 AS 부탁했더니, 당연하다듯이 제품가의 1/2을 부르면 어떻게 합니까? 좀더 고객입장에서 합리적으로 생각할 순 없는건가요?

찬성

제품 디자인, 성능, 품질.

반대

내구성, AS, 가격.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/51 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-01-23

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/51 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-01-23

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면책 조항

  1. 다이아몬드클린과 비교 시

  2. 일반 칫솔 대비

  3. 1일 2분간 2회 칫솔질 기준