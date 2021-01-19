10배 더 뛰어난 플라그 제거 효과*
최대 100% 더 많은 착색 제거 효과**
압력 감지 센서
4가지 양치모드 & 3단계 강도 조절
딥 클린에는 특별한 방법이 필요합니다. 이 C3 칫솔모는 중앙에 5각형 모양의 촘촘하고 빳빳한 모를 사용하여 하얗고 빛나는 치아로 만들어 주고, 3일 만에 최대 100% 더 우수한 착색 제거 효과가 있습니다. 또한 일반 칫솔에 비해 플라그를 10배 더 효과적으로 제거합니다.
필립스 소닉케어 칫솔은 부드러우면서도 확실한 세정력을 갖고 있으며 분당 62,000회 움직이는 칫솔모로 치아와 잇몸을 보호합니다. 소닉케어 유체 작용은 치아 사이 깊숙한 곳과 잇몸선을 따라 유체가 흐르게 하여 칫솔모의 세정을 도와줍니다.
너무 세게 칫솔질하기 쉽기 때문에 필립스 소닉케어 칫솔에는 과도한 압력을 감지하는 스마트 광학 센서가 있습니다. 너무 세게 양치하는 경우, 부드러운 진동으로 압력을 낮추도록 알려주어 잇몸을 보호하도록 도와줍니다.
3.0
5점 만점
4
리뷰
neokalon
19/01/2021
한국
성능은 뛰어나나 고장이 잘나요.
부부용으로 검정과 분홍을 구매했습니다. 성능은 좋습니다. 그리고 절대 다시는 일반 칫솔로 돌아가지 못해요. 또한 유리컵에 칫솔 올려넣으면 충전되는 아이디어도 너무 참신합니다. 이동형 충전 파우치를 주는 것도 훌륭하고요. 하지만 2년의 사용기한 동안 벌써 a/s만 2번 받았어요. 안내하시는 분은 칫솔을 조심히 다뤄달라는데......아무튼 친절하게 교환해주셨지만 a/s센터를 다시 가고 싶지는 않아요.
찬성
성능이 좋아요
반대
잘 고장나요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/51 충전식 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-01-18
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/51 충전식 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-01-18
은쭈기82
17/11/2020
한국
기능이 우수합니다
플라그로인해 스케일링을 정기적으로 하는데 이제 소닉케어로 해결할거 같네요 좋은제품 만들어 주셔서 감사해요
찬성
치아사이사이 잘닦임
반대
가격이 사악함
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/50 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-10-17
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/50 앱 지원 음파 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-10-17
팔방소년
23/01/2021
한국
제품은 좋으나 내구성이 보통이고, AS는 반반.
제품 성능과 디자인은 확실히 좋네요. 확실히 타제품과 차별화되어 있습니다.. 기능이 많기는 한데 정말 그 기능대로 효과가 있는지는 의문이 드네요. 진동패턴만으로 과연 정말 그렇게 될까요? 아님 가격인상용일까요? 근데 그에 비해 내구성엔 좀 문제가 있네요. 칫솔모 연결부분도 마모가 잘되는거 같고, 아무래도 치약과 같이 쓰는 제품이라 틈새 곳곳에 이물질이 끼네요. 특히 좀 오래쓰면 전원버튼 사이에 이물질로 잘 안눌러져서 AS 부탁했더니, 당연하다듯이 제품가의 1/2을 부르면 어떻게 합니까? 좀더 고객입장에서 합리적으로 생각할 순 없는건가요?
찬성
제품 디자인, 성능, 품질.
반대
내구성, AS, 가격.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/51 충전식 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-01-23
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 DiamondClean 9000 HX9912/51 충전식 전동 칫솔에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-01-23
일반 칫솔 대비
고급 화이트닝 치약을 사용한 White+ 모드에서 3일 만에.
1일 2분간 2회 칫솔질 기준