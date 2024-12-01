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    Shaver 3000 Series 습식 및 건식 전기 면도기

    S3885/00

    빠르고 매끄러운 면도

    필립스 Shaver 3000 시리즈는 민감한 피부도 편안하고 깔끔하게 면도할 수 있습니다. 6D 플렉스 헤드, 27개의 자가 연마 파워컷 면도날, 스킨글라이드 코팅 및 민감 세정 모드가 항상 탁월하고 안정적인 면도 결과를 보장합니다.

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    Shaver 3000 Series 습식 및 건식 전기 면도기

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    빠르고 매끄러운 면도

    민감성 피부에도 사용 가능

    • 6D 플렉스 헤드
    • 파워 컷 시스템
    • 스킨글라이드 코팅
    • 민감 세정 모드
    6D 플렉스 헤드가 최적의 피부 밀착을 보장

    6D 플렉스 헤드가 최적의 피부 밀착을 보장

    각 헤드가 개별적으로 구부러질 수 있도록 특별히 설계되어 가장 적당하게 피부에 밀착되기 때문에 빠르고 편안하게 면도가 가능합니다.

    지속적인 깔끔한 면도를 위한 파워 컷 시스템

    지속적인 깔끔한 면도를 위한 파워 컷 시스템

    분당 350만 회의 커팅 동작 기능을 갖춘 27개의 자가 연마 면도날이 각 수염을 최대 0.046mm까지 일관되게 커팅하여 항상 부드럽고 고르게 마무리할 수 있습니다.

    부드럽고 편안한 면도를 위한 스킨글라이드 코팅

    부드럽고 편안한 면도를 위한 스킨글라이드 코팅

    마이크로 비드 스킨글라이드 코팅이 피부 마찰을 줄여 매끄럽고 편안한 면도가 가능합니다.

    민감 세정 모드로 부드럽게 면도

    민감 세정 모드로 부드럽게 면도

    일반 모드에서 민감 세정 모드로 쉽게 전환하여 부드럽게 면도할 수 있습니다.

    유럽산 내식성 면도날

    유럽산 내식성 면도날

    자가 연마 면도날은 수술용 스틸로 제작되어 부식을 방지하고 2년 동안 새것처럼 유지됩니다.

    싱크대 또는 샤워 중 습식 및 건식 면도 가능

    싱크대 또는 샤워 중 습식 및 건식 면도 가능

    편리한 건식 면도를 선택하거나, 좋아하는 폼 또는 젤을 사용하여 샤워 중에도 상쾌하게 습식 면도하세요.

    1시간 충전 후 50분 무선 면도 가능

    1시간 충전 후 50분 무선 면도 가능

    내구성이 뛰어난 NiMh 배터리는 50분 만에 완충되며, 60분 동안 면도할 수 있습니다. 바쁘시다고요? 5분의 고속 충전으로도 1회 면도가 가능합니다.

    세련된 라인과 젊은 미적 감각

    세련된 라인과 젊은 미적 감각

    세련된 라인과 젊은 미적 감각을 갖춘 면도기의 디자인은 모든 현대적인 라이프스타일에 자연스럽게 녹아듭니다.

    세척이 간편한 원터치 오픈

    세척이 간편한 원터치 오픈

    버튼을 누르면 면도기 헤드가 열리며 흐르는 물에 헹굴 수 있습니다.

    손쉬운 세척 또는 샤워를 위한 방수 기능

    손쉬운 세척 또는 샤워를 위한 방수 기능

    흐르는 물에 헹구거나 샤워 중에 면도할 수 있습니다. IPX7 방수 등급은 수심 1m에서 최대 30분 동안 담글 수 있음을 의미합니다.

    배터리 상태 한눈에 보기

    배터리 상태 한눈에 보기

    배터터리가 방전되지 않도록 주의하세요. 배터리 표시등이 현재 배터리가 부족한지, 방전되었는지 또는 충전 중인지 알려줍니다.

    쉐이빙 헤드를 깨끗하게 유지해 주는 보호캡

    쉐이빙 헤드를 깨끗하게 유지해 주는 보호캡

    면도를 하지 않을 때나 여행 중일 때는 쉐이빙 헤드를 청결하고 안전한 상태로 유지하세요.

    편리한 충전을 위한 USB-A

    편리한 충전을 위한 USB-A

    필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.

    헤드 쉐이빙에 최적

    헤드 쉐이빙에 최적

    얼굴과 머리를 모두 안심하고 면도할 수 있는 다목적 솔루션 면도기

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      • 보호캡
      • SH30
      • 충전 케이블

    • 소비전력

      배터리 유형
      Ni-MH
      충전 시간
      1시간 완충
      작동 시간
      50분
      고속 충전
      예, 5분

    • 디자인

      색상
      딥 퍼플 메탈릭
      핸들
      셀프 스탠딩 면도기

    • 서비스

      2년 품질 보증서
      교체용 헤드
      SH30으로 24개월마다 교체

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 파워 컷 시스템
      • 자가 연마날 27개
      • 분당 3,500,000회의 커팅 동작
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      6D 플렉스 헤드

    • 편리한 사용

      디스플레이
      3단계 배터리 표시등
      습식 및 건식 사용
      습식 또는 건식 면도
      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      작동
      무선 전용
      방수
      • 방수 IPX7
      • 샤워 시 사용 가능

    • 피부 보호

      스킨 프로텍트
      • 스킨글라이드 코팅
      • 민감 세정 모드

    구성품

    기타 구성품

    • 보호캡
    • 충전 케이블

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