음악 감상, 전화 및 무선 제어

Bluetooth로 스마트 기기에 헤드폰을 페어링하여 케이블이 엉키는 불편함 없이 또렷한 음악과 통화 품질을 자유롭게 즐겨보세요. 사용하기 쉬운 리모콘으로 재생 중인 트랙을 바꾸고 전화를 받을 수도 있습니다.