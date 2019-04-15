3000 series Bluetooth 헤드폰
무선의 자유, 강력한 사운드.
컴팩트한 SHB3595 Bluetooth 이어폰을 사용하면 최대 6시간 동안 강력한 사운드로 무선 음악을 즐길 수 있습니다. 편리한 사용을 위한 휴대용 솔루션입니다. 모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
3000 series Bluetooth 헤드폰
무선의 자유, 강력한 사운드.
- 8.6mm 드라이버/밀폐형
- 이어폰형
- 6시간의 재생 시간
Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP 지원
Bluetooth 장치에 헤드폰을 페어링하여 선명한 사운드를 무선으로 즐기세요.
선택 가능한 3쌍의 이어 캡으로 완벽한 착용감
이어 캡은 3가지 사이즈로 제공됩니다. S, M, L 중에서 맞는 것을 고를 수 있습니다.
효율적인 8.6mm 드라이버가 제공하는 선명하고 강력한 사운드
컴팩트하고 효율적인 8.6mm 스피커 드라이버가 강력한 저음으로 정교한 사운드를 전달하여 더 나은 청취 환경을 제공합니다.
편안한 착용감을 위한 인체공학적 타원형 음향관
타원형 음향관은 사람의 귀에 대한 수많은 연구에서 나온 결과입니다. 어떤 형태의 귀에도 편안하게 맞게 디자인한 인체공학적 형태는 완벽한 음악 감상을 위해 최적화된 편안한 착용감을 보장합니다.
타원형 음향관 부속품이 주변의 소리 차단
타원형 음향관 부속품이 주변의 소리를 차단하고 세미 클로즈 구조가 중저음 성능을 강화합니다.
음악 감상, 전화 및 무선 제어
Bluetooth로 스마트 기기에 헤드폰을 페어링하여 케이블이 엉키는 불편함 없이 또렷한 음악과 통화 품질을 자유롭게 즐겨보세요. 사용하기 쉬운 리모콘으로 재생 중인 트랙을 바꾸고 전화를 받을 수도 있습니다.
가벼운 넥밴드 디자인
가벼운 넥밴드 디자인 덕분에 장시간 착용해도 편안하며, 머리가 헝클어지거나 눌리지 않습니다.
기술 사양
-
연결
- 마이크
-
내장형 마이크
- Bluetooth 프로필
-
-
외부 상자
- 길이
-
34.6
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
19.4
cm
- 총 중량
-
1.715
kg
- 높이
-
18.3
cm
- GTIN
-
1 87 12581 75797 4
- 순 중량
-
0.5736
kg
- 용기 중량
-
1.1414
kg
-
내부 상자
- 길이
-
18.5
cm
- 소비자 패키지 수
-
6
- 폭
-
16.8
cm
- 높이
-
8.5
cm
- 순 중량
-
0.1434
kg
- 총 중량
-
0.3783
kg
- 용기 중량
-
0.2349
kg
- GTIN
-
2 87 12581 75797 1
-
포장 크기
- 높이
-
17.3
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
양쪽
- 폭
-
7
cm
- 깊이
-
2.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
87 12581 75797 7
- 총 중량
-
0.0459
kg
- 순 중량
-
0.0239
kg
- 용기 중량
-
0.022
kg
-
제품 규격
- 높이
-
1.35
cm
- 폭
-
2
cm
- 깊이
-
1.18
cm
- 중량
-
0.01145
kg
-
디자인
- 색상
-
블랙
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.