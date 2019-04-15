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UpBeatBluetooth 헤드폰

SHB3595WT/10

이용 가능

블랙
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화이트
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무선의 자유, 강력한 사운드.

컴팩트한 SHB3595 Bluetooth 이어폰을 사용하면 최대 6시간 동안 강력한 사운드로 무선 음악을 즐길 수 있습니다. 편리한 사용을 위한 휴대용 솔루션입니다.

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무선의 자유, 강력한 사운드.

  • 8.6mm 드라이버/밀폐형

  • 이어폰형

  • 6시간의 재생 시간

타원형 음향관 부속품이 주변의 소리 차단

타원형 음향관 부속품이 주변의 소리 차단

타원형 음향관 부속품이 주변의 소리를 차단하고 세미 클로즈 구조가 중저음 성능을 강화합니다.

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP 지원

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP 지원

Bluetooth 장치에 헤드폰을 페어링하여 선명한 사운드를 무선으로 즐기세요.

편안한 착용감을 위한 인체공학적 타원형 음향관

편안한 착용감을 위한 인체공학적 타원형 음향관

타원형 음향관은 사람의 귀에 대한 수많은 연구에서 나온 결과입니다. 어떤 형태의 귀에도 편안하게 맞게 디자인한 인체공학적 형태는 완벽한 음악 감상을 위해 최적화된 편안한 착용감을 보장합니다.

기술 사양

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