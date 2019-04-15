편안한 착용감을 위한 인체공학적 타원형 음향관

타원형 음향관은 사람의 귀에 대한 수많은 연구에서 나온 결과입니다. 어떤 형태의 귀에도 편안하게 맞게 디자인한 인체공학적 형태는 완벽한 음악 감상을 위해 최적화된 편안한 착용감을 보장합니다.