시선강탈

어디를 가든 음악에 몸을 맡겨 보세요. 강렬한 4가지 색상으로 출시된 이 이어버드 헤드폰은 단계별 색상이 들어간 케이블이 포함된 반투명한 스피커 하우징을 자랑합니다. 눈에 띄는 타고난 강렬함을 감출 필요는 없습니다.