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    마이크 장착 이어버드 헤드폰

    SHE2305PP/00

    시선강탈

    어디를 가든 음악에 몸을 맡겨 보세요. 강렬한 4가지 색상으로 출시된 이 이어버드 헤드폰은 단계별 색상이 들어간 케이블이 포함된 반투명한 스피커 하우징을 자랑합니다. 눈에 띄는 타고난 강렬함을 감출 필요는 없습니다.

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    마이크 장착 이어버드 헤드폰

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    시선강탈

    • 12.2mm 드라이버/오픈형 이어버드
    • 내장형 마이크
    • 핑크/퍼플
    • 편안한 착용감

    선명한 단계별 색상 케이블. 반투명한 스피커 하우징

    선명한 단계별 색상 케이블과 반투명한 하우징으로 이목을 집중시키세요. 12.2mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 선명하고 깨끗한 사운드와 풍부한 중저음을 제공합니다.

    편안한 착용감을 위한 경량의 타원형 이어버드

    타원형 경량 이어버드로 진정한 편안함 속에 음악에 몸을 맡길 수 있습니다.

    내장형 리모트. 음악 재생과 전화 통화 사이를 쉽게 전환

    내장형 리모트로 스마트폰을 만지지 않고도 손쉽게 전화를 받거나 음악을 일시 중지할 수 있습니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.

    12.2mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버

    선명하고 깨끗한 사운드와 풍부한 저음을 전달하는 12.2mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버.

    선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

    휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 연결

      케이블 길이
      120cm

    • 외부 상자

      길이
      34.5  cm
      소비자 패키지 수
      24
      19.7  cm
      총 중량
      1.298  kg
      높이
      16.3  cm
      GTIN
      1 69 51613 98167 9
      순 중량
      0.312  kg
      용기 중량
      0.986  kg

    • 내부 상자

      길이
      17.9  cm
      소비자 패키지 수
      3
      8  cm
      높이
      6  cm
      순 중량
      0.039  kg
      총 중량
      0.131  kg
      용기 중량
      0.092  kg
      GTIN
      2 69 51613 98167 6

    • 포장 크기

      높이
      17.2  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      5.2  cm
      깊이
      2.8  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 51613 98167 2
      총 중량
      0.035  kg
      순 중량
      0.013  kg
      용기 중량
      0.022  kg

    • 디자인

      색상
      핑크 퍼플

    Badge-D2C

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