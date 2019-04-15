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단종됨

1000 series마이크 장착 이어폰형 헤드폰

SHE2405BK/00

이용 가능

블랙
블랙
화이트
화이트

스타일을 더 멋지게

강렬한 비트로 일상을 음악으로 만들어 보세요. 강렬한 4가지 색상으로 출시된 이 이어버드 헤드폰은 단계별 색상이 들어간 케이블이 포함된 반투명한 스피커 하우징을 자랑합니다. 눈에 띄는 타고난 강렬함을 감출 필요는 없습니다.

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스타일을 더 멋지게

  • 8.6mm 드라이버/밀폐형

  • 내장형 마이크

  • 블랙

  • 이어폰형

선명한 단계별 색상 케이블. 반투명한 스피커 하우징

선명한 단계별 색상 케이블과 반투명한 하우징으로 이목을 집중시키세요.

8.6mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버. 선명하고 깨끗한 사운드

8.6mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버는 선명하고 깨끗한 사운드를 제공합니다.

선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.

기술 사양

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