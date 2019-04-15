헤드폰
모든 시리즈
1000 series 마이크 장착 이어폰형 헤드폰
단종됨
SHE2405WT/00
이용 가능
스타일을 더 멋지게
강렬한 비트로 일상을 음악으로 만들어 보세요. 강렬한 4가지 색상으로 출시된 이 이어버드 헤드폰은 단계별 색상이 들어간 케이블이 포함된 반투명한 스피커 하우징을 자랑합니다. 눈에 띄는 타고난 강렬함을 감출 필요는 없습니다.
8.6mm 드라이버/밀폐형
내장형 마이크
화이트
이어폰형
선명한 단계별 색상 케이블과 반투명한 하우징으로 이목을 집중시키세요.
8.6mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버는 선명하고 깨끗한 사운드를 제공합니다.
이 이어폰형 헤드폰의 타원형 음향 튜브는 진정한 편안함을 제공하여 음악에 몸을 맡길 수 있습니다. 최대로 적정 수준의 소음 차단을 경험할 수 있고 3가지 크기의 교체형 고무 이어버드 커버를 통해 완벽한 착용감을 느낄 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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