느껴보세요, BASS+

작지만 튼튼한 패키지에서 울리는 놀랍도록 웅장한 사운드를 경험해 보세요. 웅장한 저음을 위해 특별히 조정된 스피커 드라이버를 장착한 필립스 BASS+ 이어폰은 뛰어난 소음 차단과 안정적인 착용감을 선사하여 비트를 최대로 즐길 수 있습니다.