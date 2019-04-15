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단종됨

BASS+마이크 장착 헤드폰

SHE4305BL/00

이용 가능

레드
레드
블랙
블랙
블루
블루
화이트
화이트

느껴보세요, BASS+

작지만 튼튼한 패키지에서 울리는 놀랍도록 웅장한 사운드를 경험해 보세요. 웅장한 저음을 위해 특별히 조정된 스피커 드라이버를 장착한 필립스 BASS+ 이어폰은 뛰어난 소음 차단과 안정적인 착용감을 선사하여 비트를 최대로 즐길 수 있습니다.

모든 혜택 보기

느껴보세요, BASS+

  • 12.2mm 드라이버/밀폐형

  • 이어폰형

인체공학적 디자인으로 가장 편안한 착용감

인체공학적 디자인으로 가장 편안한 착용감

편안하고 자연스러운 착용감을 위해 타원형의 앵글 튜브를 적용한 인체공학적 디자인으로 장시간 편안하게 노래를 감상할 수 있습니다.

리모콘으로 즐기는 핸즈프리 통화 및 음악 감상

리모콘으로 즐기는 핸즈프리 통화 및 음악 감상

간편하게 사용할 수 있는 리모컨으로 트랙을 재생/일시 중지할 수 있고 버튼만 누르면 전화도 받을 수 있습니다.

슬림하고 안정적인 착용감

슬림하고 안정적인 착용감

귀에 꼭 맞는 슬림한 디자인으로 귀에서 빠지지 않고 안정적으로 착용 가능합니다.

기술 사양

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