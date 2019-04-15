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    마이크 장착 헤드폰

    SHE4305RD/00

    느껴보세요, BASS+

    작지만 튼튼한 패키지에서 울리는 놀랍도록 웅장한 사운드를 경험해 보세요. 웅장한 저음을 위해 특별히 조정된 스피커 드라이버를 장착한 필립스 BASS+ 이어폰은 뛰어난 소음 차단과 안정적인 착용감을 선사하여 비트를 최대로 즐길 수 있습니다.

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    마이크 장착 헤드폰

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    느껴보세요, BASS+

    • 12.2mm 드라이버/밀폐형
    • 이어폰형
    강력한 12.2mm 스피커 드라이버

    강력한 12.2mm 스피커 드라이버

    크고 강력한 저음으로 진정한 비트를 느껴보세요. 강력한 12.2mm 스피커 드라이버의 세련되고 컴팩트한 패키지에서 풍부한 중저음이 울려 나옵니다.

    인체공학적 디자인으로 가장 편안한 착용감

    인체공학적 디자인으로 가장 편안한 착용감

    편안하고 자연스러운 착용감을 위해 타원형의 앵글 튜브를 적용한 인체공학적 디자인으로 장시간 편안하게 노래를 감상할 수 있습니다.

    리모콘으로 즐기는 핸즈프리 통화 및 음악 감상

    리모콘으로 즐기는 핸즈프리 통화 및 음악 감상

    간편하게 사용할 수 있는 리모컨으로 트랙을 재생/일시 중지할 수 있고 버튼만 누르면 전화도 받을 수 있습니다.

    슬림하고 안정적인 착용감

    슬림하고 안정적인 착용감

    귀에 꼭 맞는 슬림한 디자인으로 귀에서 빠지지 않고 안정적으로 착용 가능합니다.

    탁월한 소음 차단

    탁월한 소음 차단

    적정 수준의 소음 차단을 위해 설계되어 어떤 소리도 놓치지 않고 감상할 수 있습니다.

    직접 느끼는 크고 웅장한 저음

    직접 느끼는 크고 웅장한 저음

    크고 강력한 저음으로 진정한 비트를 느껴보세요. 세련된 디자인이 전부가 아닙니다. 특수하게 튜닝된 드라이버와 중저음 벤트가 만들어 내는 중저음 주파수로 BASS+만의 사운드 시그니처를 창조해냅니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      다이어프램
      PET
      마그넷 유형
      네오디뮴
      음성 코일
      CCAW
      주파수 응답
      9 - 23,000  Hz
      스피커 직경
      12.2  mm
      감도
      107  dB
      최대 전원 입력
      30  mW
      임피던스
      32  ohm

    • 연결

      케이블 연결
      대칭형
      커넥터 마감
      니켈 도금
      케이블 길이
      1.2  m
      커넥터
      3.5  mm

    • 외부 상자

      길이
      38  cm
      소비자 패키지 수
      24
      18.1  cm
      총 중량
      1.76  kg
      높이
      24.8  cm
      GTIN
      1 69 51613 99150 0
      순 중량
      0.312  kg
      용기 중량
      1.448  kg

    • 내부 상자

      길이
      18  cm
      소비자 패키지 수
      3
      8.2  cm
      높이
      10.5  cm
      순 중량
      0.039  kg
      총 중량
      0.182  kg
      용기 중량
      0.143  kg
      GTIN
      2 69 51613 99150 7

    • 포장 크기

      높이
      17.5  cm
      포장 유형
      블리스터
      선반 배치 유형
      양쪽
      9.5  cm
      깊이
      2.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 51613 99150 3
      총 중량
      0.0496  kg
      순 중량
      0.013  kg
      용기 중량
      0.0366  kg

    • 제품 규격

      높이
      8  cm
      3  cm
      깊이
      2.8  cm
      중량
      0.0117  kg

    • 디자인

      색상
      레드

    • UPC

      UPC
      8 89446 00847 0

    Badge-D2C

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