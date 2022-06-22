단종됨
SP9873/14
놀랍도록 부드러운 피부 밀착 면도
필립스 면도기 시리즈 9000 프리스티지로 최상의 밀착력과 편안함을 경험하세요. 리프트 앤 컷 면도 시스템을 통해 피부에 최대 0.00mm까지 밀착시켜 면도를 할 수 있으며, SkinIQ 기술을 통해 7일 기른 수염에도 얼굴의 윤곽에 맞게 조정됩니다.
피부 표면 밀착력
나노테크 듀얼 스틸 프리시젼 블레이드
하이드로 스킨글라이드 코팅
울트라플렉스 서스펜션 시스템
최대 5년 품질 보증****
필립스의 특허 받은 독특한 리프트 앤 컷 회전식 면도 시스템으로 면도날이 피부에 닿지 않고 피부 가까이에서(피부로부터 최대 0.00mm) 정확하게 면도하기 전에 모근에서 모발을 부드럽게 들어 올립니다. 저녁까지 깔끔한 면도 상태를 유지하기 위한 최고의 정밀도*.
필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 165,000번의 절삭 동작으로 나노테크 듀얼 정밀 면도날이 한 번 면도할 때마다 최대 25% 더 많은 수염을 자릅니다**.
완전히 유연한 헤드를 갖춘 울트라플렉스 서스펜션 시스템은 얼굴의 모든 윤곽에 맞도록 완벽하게 조정되어 목 부분의 까다로운 모발도 제거할 수 있습니다. 그 결과 매우 부드럽고 편안한 면도가 가능합니다.
4.8
5점 만점
70
리뷰
94%
의 추천 제품
눈보라송
22/06/2022
한국
확인 된 구매자
가성비가 좋다 (성능,편리함,디자인)
처음 전기면도기를 사용 하면서 면도가 잘 될지 의심을 했지만, 사용 해보니 성능이 너무 좋아서 면도가 정말 잘 됩니다. 또한 세척도 간편하게 할 수 있어서 편리 했습니다. 마지막으로 디자인도 심플하게 맘에 쏙 들었습니다.
찬성
성능,편리함,디자인
반대
없음
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver S9000 Prestige SP9860/17 습식 및 건식 전기 면도기, Series 9000에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-05-22
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver S9000 Prestige SP9860/17 습식 및 건식 전기 면도기, Series 9000에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-05-22
kizibazi
05/05/2022
한국
확인 된 구매자
smooth
무선 충전 편리합니다. 지난번 9000 series보다 훨씬 견고한 느낌을 줍니다. 절삭력은 좋은 편이고, 피부 자극도 적게 느껴집니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver S9000 Prestige SP9861/13 습식 및 건식 전기 면도기, Series 9000에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-04-04
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver S9000 Prestige SP9861/13 습식 및 건식 전기 면도기, Series 9000에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-04-04
wowfencer
03/03/2022
한국
확인 된 구매자
전기면도기로써의 성능이 괜찮습니다.
브라운 면도기를 근 8년넘게 써오면서 이번에 필립스로 구매해봤습니다. 일단 말 많던 절삭력은 면도를 하는 방법에서 충분히 올라갈 수 있으며, 피부의 자극은 훨씬 적습니다. 한가지 아쉬운건 소독 스테이션이 없다는 것이며 필립스의 하이엔드 라인이면 최소한 별도 구매라도 되게 개발을 했어야 합니다. 면도기의 위생관리는 중요하며, 물로만 관리하기에는 한계가 있습니다.
찬성
피부 자극이 적으나 절삭력은 상급으로 유지함
반대
소독 스테이션이 없으며, 가죽 케이스가 조잡함
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver S9000 Prestige SP9873/15 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-02-02
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Shaver S9000 Prestige SP9873/15 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-02-02
Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준
독립 기관에서 18~65세 한국인 남성 응답자 95명을 대상으로 실시한 테스트 응답자의 92%가 동의했습니다.
3일 기른 수염 면도, 필립스 Shaver 3000 시리즈와 비교
이전 모델과 비교
2년 품질 보증+구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시 3년 연장.