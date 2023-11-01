얼굴 면도기
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Shaver S9000 Prestige SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기
단종됨
지원
SP9873/14
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사용 설명서
전체 (9)
필립스 면도기의 배터리를 교체할 수 있습니까?
필립스 면도기에 나타나는 기호는 무엇을 의미합니까?
필립스 면도기의 쉐이빙 헤드는 어떻게 분리합니까?
필립스 면도기에 사용할 수 있는 폼이나 젤은 어떤 것입니까?
매번 면도 후 필립스 면도기를 충전할 수 있습니까?
필립스 면도기는 어떻게 청소합니까?
여행 시 필립스 그루밍 또는 뷰티 제품을 가져갈 수 있습니까?
필립스 면도기를 사용하여 최상의 효과를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?
필립스 면도기 사용 후 피부 자극이 발생함
SH91쉐이빙 헤드 교체
필립스 면도기에서 큰 소음이 발생함
필립스 면도기 사용 후 피부 문제가 발생함
필립스 면도기에서 물이 샘
필립스 면도기가 작동하지 않음
필립스 면도기를 사용하여 좋은 결과를 얻지 못함
필립스 면도기가 충전이 되지 않음
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