가볍고 편안해서 몇 시간이든 착용할 수 있습니다.

이 오버이어 헤드폰은 일상에서 편안하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 쿠션감이 있는 경량 헤드밴드가 머리에 부드럽게 밀착되며, 각도 조절이 가능한 부드러운 이어컵이 완벽한 착용감을 보장합니다. 각 이어컵은 고급 PU 가죽 패딩으로 되어 있으며, 지속적인 편안함과 손쉬운 유지 관리가 가능하며 부드럽고 피부 친화적인 느낌을 선사합니다.