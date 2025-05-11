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최상의 편안함, 훌륭한 사운드
이 무선 오버이어 헤드폰을 착용하면 음악을 듣는 동안 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 중저음이 강조된 풍부한 사운드와 최대 55시간 재생을 지원합니다.모든 혜택 보기
이 오버이어 헤드폰은 일상에서 편안하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 쿠션감이 있는 경량 헤드밴드가 머리에 부드럽게 밀착되며, 각도 조절이 가능한 부드러운 이어컵이 완벽한 착용감을 보장합니다. 각 이어컵은 고급 PU 가죽 패딩으로 되어 있으며, 지속적인 편안함과 손쉬운 유지 관리가 가능하며 부드럽고 피부 친화적인 느낌을 선사합니다.
40mm 드라이버를 통해 훌륭한 사운드를 즐길 수 있으며, 오버이어 착용 방식으로 탁월한 소음 차단 효과를 얻을 수 있습니다. 좋아하는 음악을 풍부하고 강력한 사운드로 마음껏 즐길 수 있습니다.
이 무선 헤드폰은 최대 55시간 재생이 가능하며 많은 재생 목록을 감상할 수 있습니다. USB-C를 통해 2시간 만에 완충되며, 15분만 충전해도 10시간 동안 음악을 재생하기에 충분한 전력을 제공합니다.
원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
어디든 함께 하세요! 평면 접이식 디자인의 이 오버이어 무선 헤드폰은 어디든 휴대할 수 있습니다. 이어컵이 평평하게 접혀서 주머니나 가방에 쉽게 보관할 수 있습니다.
왼쪽 이어컵에는 통화를 관리하고 재생을 제어하는 다기능 버튼이 있으며, 전용 볼륨 키는 직관적인 오디오 조정을 제공합니다. 전원 버튼의 위치를 신중하게 배치하여 빠르게 켜고 끌 수 있고 일상에서 간편한 사용이 가능합니다.
음악부터 팟캐스트에 이르기까지, 이 무선 헤드폰은 여러분이 좋아하는 음향을 최대한 살려줍니다! 필립스 사운드 시그니처에 맞춰 튜닝된 드라이버의 풍부한 중저음으로 따뜻하고 섬세한 사운드를 즐길 수 있습니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
통신
음성 지원
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