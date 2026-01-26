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    2000 series 오버이어 무선 헤드폰

    TAH2300BK/97

    최상의 편안함, 훌륭한 사운드

    이 무선 오버이어 헤드폰을 착용하면 음악을 듣는 동안 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 중저음이 강조된 풍부한 사운드와 최대 55시간 재생을 지원합니다.

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    이용 가능:

    2000 series 오버이어 무선 헤드폰

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    최상의 편안함, 훌륭한 사운드

    • 가벼운 over ear 헤드폰
    • 자연스러운 음향. 중저음 강조
    • 최대 55시간 재생 가능
    • 선명한 통화 품질

    가볍고 편안해서 몇 시간이든 착용할 수 있습니다.

    이 오버이어 헤드폰은 일상에서 편안하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 쿠션감이 있는 경량 헤드밴드가 머리에 부드럽게 밀착되며, 각도 조절이 가능한 부드러운 이어컵이 완벽한 착용감을 보장합니다. 각 이어컵은 고급 PU 가죽 패딩으로 되어 있으며, 지속적인 편안함과 손쉬운 유지 관리가 가능하며 부드럽고 피부 친화적인 느낌을 선사합니다.

    중저음 강조 모드와 훌륭한 사운드

    40mm 드라이버를 통해 훌륭한 사운드를 즐길 수 있으며, 오버이어 착용 방식으로 탁월한 소음 차단 효과를 얻을 수 있습니다. 좋아하는 음악을 풍부하고 강력한 사운드로 마음껏 즐길 수 있습니다.

    고속 충전으로 최대 55시간 재생 가능

    이 무선 헤드폰은 최대 55시간 재생이 가능하며 많은 재생 목록을 감상할 수 있습니다. USB-C를 통해 2시간 만에 완충되며, 15분만 충전해도 10시간 동안 음악을 재생하기에 충분한 전력을 제공합니다.

    안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

    원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

    선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

    통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

    휴대가 간편한 평면 접이식 디자인

    어디든 함께 하세요! 평면 접이식 디자인의 이 오버이어 무선 헤드폰은 어디든 휴대할 수 있습니다. 이어컵이 평평하게 접혀서 주머니나 가방에 쉽게 보관할 수 있습니다.

    왼쪽 이어컵의 편리한 다기능 버튼

    왼쪽 이어컵에는 통화를 관리하고 재생을 제어하는 다기능 버튼이 있으며, 전용 볼륨 키는 직관적인 오디오 조정을 제공합니다. 전원 버튼의 위치를 신중하게 배치하여 빠르게 켜고 끌 수 있고 일상에서 간편한 사용이 가능합니다.

    따뜻하고 섬세하고 자연스러움. 필립스 사운드 시그니처

    음악부터 팟캐스트에 이르기까지, 이 무선 헤드폰은 여러분이 좋아하는 음향을 최대한 살려줍니다! 필립스 사운드 시그니처에 맞춰 튜닝된 드라이버의 풍부한 중저음으로 따뜻하고 섬세한 사운드를 즐길 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      주파수 범위
      20~20,000Hz
      임피던스
      32Ohm
      최대 전원 입력
      20mW
      감도
      112dB(1KHz)
      스피커 직경
      40  mm

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.4
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      멀티포인트 연결
      지원 코덱
      SBC

    • 외부 상자

      길이
      21.50  cm
      소비자 패키지 수
      3
      18.00  cm
      총 중량
      1.405  kg
      높이
      27.20  cm
      GTIN
      1 48 95229 16638 4
      순 중량
      0.65  kg
      용기 중량
      0.755  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      컨트롤 유형
      버튼

    • 소비전력

      배터리 개수
      1개
      음악 재생 시간
      Up to 55  시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      15 mins for 10 hrs
      배터리 중량(총)
      9.6  g
      배터리 용량(헤드폰)
      500  mAh
      배터리 유형(헤드폰)
      리튬 폴리머(내장형)

    • 포장 크기

      높이
      24.9  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      20.1  cm
      깊이
      5.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 16638 7
      총 중량
      0.373  kg
      순 중량
      0.216  kg
      용기 중량
      0.157  kg

    • 제품 규격

      높이
      19.76  cm
      16.57  cm
      깊이
      8.29  cm
      중량
      0.185  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드

    • 디자인

      색상
      블랙
      착용 스타일
      헤드밴드
      접이식 디자인
      플랫
      이어 커플링 소재
      인조 가죽
      이어 피팅
      오버이어
      이어컵 유형
      밀폐형

    • 통신

      통화용 마이크
      1 mic

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      다양한 기능 버튼을 누릅니다
      음성 지원 도움

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