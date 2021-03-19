밝고 대담함

견고하고 유연한 On-Ear 헤드폰으로 자신만의 스타일을 연출할 수 있습니다! 이어컵의 패널은 다채로운 빛으로 빛나며 볼륨은 85dB로 제한됩니다. 부모는 필립스 헤드폰 앱을 통해 볼륨과 재생 시간을 조절할 수 있습니다.