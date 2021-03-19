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단종됨

어린이용 무선 on-ear 헤드폰

TAK4206PK/00

이용 가능

블루
블루
핑크
핑크

밝고 대담함

견고하고 유연한 On-Ear 헤드폰으로 자신만의 스타일을 연출할 수 있습니다! 이어컵의 패널은 다채로운 빛으로 빛나며 볼륨은 85dB로 제한됩니다. 부모는 필립스 헤드폰 앱을 통해 볼륨과 재생 시간을 조절할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

밝고 대담함

  • On-ear 무선 헤드폰

  • 반짝이는 이어컵

  • 앱 기반 보호자 감시 기능

  • 85dB로 제한된 볼륨

선이 꼬일 염려가 없는 무선 환경. 28시간의 재생 시간

선이 꼬일 염려가 없는 무선 환경. 28시간의 재생 시간

여행을 떠날 때부터 화면을 쓸 때나 숙제할 때까지, 아이들은 이 무선 on-ear 헤드폰을 좋아할 거예요! 한 번 충전으로 28시간 재생이 가능하며 완전히 충전하는 데는 2시간이 걸립니다. 빠른 15분 급속 충전으로 2시간 더 재생할 수 있습니다.

항상 안전하고 항상 재미있게. 보호자 감시 기능

아이의 청력 보호를 위해 특별히 디자인된 이 헤드폰은 85dB로 제한된 32mm 드라이버를 자랑합니다. 또한 부모님이 필립스 헤드폰 앱에서 최대 볼륨과 재생 시간제한을 설정할 수 있습니다. 아이들이 즐겁게 놀아도 안심할 수 있습니다.

이어컵의 펑키하고 다채로운 조명 패널

이어컵의 펑키하고 다채로운 조명 패널

이어컵에는 펑키 스타일의 멋을 더해줄 반짝이는 조명의 패널이 장착되어 있습니다. 빨간색 조명, 녹색 조명, 파란색 조명 또는 이 세 가지 색깔을 모두 섞은 조명 중에서 선택할 수 있습니다. 이어컵의 버튼을 누르기만 하면 조명 옵션을 순서대로 선택할 수 있습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 안전한 청취를 위한 EN 50332 표준에 따라 볼륨은 85dB 이하로 제한됩니다.

  2. 재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.