적응형 노이즈 캔슬링으로 온전히 몰입하세요

적응형 노이즈 캔슬링이 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 상황을 듣고 싶을 때는 주변 소리 듣기 모드를 사용하여 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 주변 소리 듣기 기능은 음성을 더욱 선명하게 전달하므로 헤드폰을 벗지 않고도 대화할 수 있습니다.