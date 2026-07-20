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Moving Sound완전 무선 헤드폰

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The Buds

톡톡 튀는 컬러. 강렬한 음악. 대담한 디자인과 여유로운 감성이 돋보이는 The Buds는 따뜻하고 섬세한 사운드와 주머니에 쏙 들어가는 둥근 스마트 충전 케이스로 즐거운 시간을 계속 이어갑니다. 당신의 하루, 당신의 플레이리스트, 당신의 페이스.

모든 혜택 보기

The Buds

  • 강렬한 사운드. 레트로 디자인

  • 스마트 충전 케이스

  • 적응형 노이즈 캔슬링

  • 최대 42시간 재생

적응형 노이즈 캔슬링으로 온전히 몰입하세요

적응형 노이즈 캔슬링으로 온전히 몰입하세요

적응형 노이즈 캔슬링이 주변 환경에 빠르게 반응하여 바람을 비롯한 외부 소음을 실시간으로 억제합니다. 주변 상황을 듣고 싶을 때는 주변 소리 듣기 모드를 사용하여 외부 소리를 다시 들을 수 있습니다. 빠른 주변 소리 듣기 기능은 음성을 더욱 선명하게 전달하므로 헤드폰을 벗지 않고도 대화할 수 있습니다.

원형 스마트 충전 케이스와 함께 흐름을 이어가세요

원형 스마트 충전 케이스와 함께 흐름을 이어가세요

단순한 충전기 그 이상인 이 스마트 케이스로 통화, 재생, 노이즈 캔슬링 및 Auracast™를 제어하거나 Lo-Fi 사운드 모드를 켤 수 있습니다. 연결된 기기의 카메라를 원격으로 작동하여 사진 촬영도 도와줍니다. 선택 가능한 바이닐, 테이프 및 앰프 애니메이션으로 케이스의 1.47" 컬러 터치스크린 모양을 바꿀 수 있습니다.

최대 42시간의 재생 시간으로 더 오래 분위기를 즐기세요

최대 42시간의 재생 시간으로 더 오래 분위기를 즐기세요

노이즈 캔슬링을 끄면 완전 충전 시 10시간 동안 재생할 수 있으며, 스마트 충전 케이스로 32시간을 추가로 사용할 수 있습니다(노이즈 캔슬링을 켜면 7시간 동안 재생할 수 있고 케이스로 23시간을 추가로 사용할 수 있습니다). 빠르게 충전하려면 15분 충전으로 3시간을 추가로 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C로 충전할 수 있습니다.

기술 사양

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