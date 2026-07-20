필립스 헤드폰 앱. The Buds 전용

음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱의 직관적인 AI 뉴럴 EQ로 손끝에서 사운드를 세밀하게 조정하세요. Lo-Fi 사운드나 공간 오디오 모드를 켜고, 앱으로 노이즈 캔슬링을 조절하고, 애니메이션이나 배경화면으로 충전 케이스를 커스텀하는 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.