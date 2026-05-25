80년대 아이콘의 재탄생

The Roller는 믹스테이프 시대의 모습을 간직하고 있지만, 최대 120W(60W RMS)의 출력과 이전 어느 때보다 더 깊이 있는 중저음을 제공하도록 다시 설계되었습니다. 야외에서는 무빙 사운드를 켜서 중저음을 강하게 유지하고 사운드를 선명하게 유지할 수 있습니다.