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Moving Sound무선 스피커

TAMS60B/00

이용 가능

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

아이콘이 다시 태어났습니다. The Roller는 특유의 80년대 스타일에 진정한 스테레오 사운드와 끊김 없는 연결성을 더했습니다. 대담하고, 웅장한 사운드와 강렬하면서도 탄탄한 깊고 선명한 중저음을 전달합니다.

모든 혜택 보기

The Roller

  • 놀라운 사운드. 레트로 룩

  • 최대 120W(60W RMS)

  • 최대 24시간의 재생 시간

  • IP67 방진/방수

80년대 아이콘의 재탄생

80년대 아이콘의 재탄생

The Roller는 믹스테이프 시대의 모습을 간직하고 있지만, 최대 120W(60W RMS)의 출력과 이전 어느 때보다 더 깊이 있는 중저음을 제공하도록 다시 설계되었습니다. 야외에서는 무빙 사운드를 켜서 중저음을 강하게 유지하고 사운드를 선명하게 유지할 수 있습니다.

현대적인 어쿠스틱. 액티브 2웨이 스테레오 시스템

현대적인 어쿠스틱. 액티브 2웨이 스테레오 시스템

듀얼 3.5인치 드라이버, 전용 트위터 및 액티브 크로스오버가 함께 작동하여 고음과 저음을 정밀하게 구분합니다. 트윈 패시브 라디에이터는 중저음의 깊이를 더해 줍니다. 그 결과 깊이감 있고 선명하고 깨끗한 디테일의 진정한 스테레오 사운드가 완성됩니다.

Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 USB 오디오

Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 USB 오디오

Bluetooth® 6.0을 사용하면 사운드의 성가신 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, The Roller를 한 번에 두 기기에 연결할 수 있습니다. 외부 기기를 USB-C 포트에 연결하여 음악을 들을 수도 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

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면책 조항

  1. Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표입니다. Auracast™ 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.

  2. IP67 등급으로 스피커 드라이버가 분진으로부터 완전히 보호되며 최대 30분간 최대 수심 1m의 물속에서 견딜 수 있습니다.