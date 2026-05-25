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Moving Sound무선 스피커

TAMS60Y/00

이용 가능

Black
Black
Yellow
Yellow

The Roller

아이콘이 새롭게 태어났습니다. The Roller는 한눈에 알아볼 수 있는 80년대 스타일에 진정한 스테레오 사운드와 끊김 없는 연결성을 더했습니다. 대담하고 강렬한 사운드와 함께, 힘차게 울리면서도 단단함을 유지하는 깊고 선명한 베이스를 선사합니다.

모든 혜택 보기

The Roller

  • 강렬한 사운드. 레트로 디자인

  • 120W MAX (60W RMS)

  • 최대 24시간 재생

  • IP67 방진/방수

80년대 아이콘의 재탄생

80년대 아이콘의 재탄생

The Roller는 믹스테이프 시대의 모습을 간직하고 있지만, 최대 120W(60W RMS)의 출력과 이전 어느 때보다 더 깊이 있는 중저음을 제공하도록 다시 설계되었습니다. 야외에서는 무빙 사운드를 켜서 중저음을 강하게 유지하고 사운드를 선명하게 유지할 수 있습니다.

현대적인 어쿠스틱. 액티브 2웨이 스테레오 시스템

현대적인 어쿠스틱. 액티브 2웨이 스테레오 시스템

듀얼 3.5인치 드라이버, 전용 트위터 및 액티브 크로스오버가 함께 작동하여 고음과 저음을 정밀하게 구분합니다. 트윈 패시브 라디에이터는 중저음의 깊이를 더해 줍니다. 그 결과 깊이감 있고 선명하고 깨끗한 디테일의 진정한 스테레오 사운드가 완성됩니다.

Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 USB 오디오

Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 USB 오디오

Bluetooth® 6.0을 사용하면 사운드의 성가신 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, The Roller를 한 번에 두 기기에 연결할 수 있습니다. 외부 기기를 USB-C 포트에 연결하여 음악을 들을 수도 있습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표입니다. Auracast™ 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 상표입니다.

  2. IP67 등급은 스피커 드라이버가 방진되며 최대 1m 깊이의 물속에서 최대 30분간 견딜 수 있음을 의미합니다.