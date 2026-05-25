강렬한 사운드. 레트로 디자인
120W MAX (60W RMS)
최대 24시간 재생
IP67 방진/방수
The Roller는 믹스테이프 시대의 모습을 간직하고 있지만, 최대 120W(60W RMS)의 출력과 이전 어느 때보다 더 깊이 있는 중저음을 제공하도록 다시 설계되었습니다. 야외에서는 무빙 사운드를 켜서 중저음을 강하게 유지하고 사운드를 선명하게 유지할 수 있습니다.
듀얼 3.5인치 드라이버, 전용 트위터 및 액티브 크로스오버가 함께 작동하여 고음과 저음을 정밀하게 구분합니다. 트윈 패시브 라디에이터는 중저음의 깊이를 더해 줍니다. 그 결과 깊이감 있고 선명하고 깨끗한 디테일의 진정한 스테레오 사운드가 완성됩니다.
Bluetooth® 6.0을 사용하면 사운드의 성가신 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, The Roller를 한 번에 두 기기에 연결할 수 있습니다. 외부 기기를 USB-C 포트에 연결하여 음악을 들을 수도 있습니다.
리뷰
Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표입니다. Auracast™ 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 상표입니다.
IP67 등급은 스피커 드라이버가 방진되며 최대 1m 깊이의 물속에서 최대 30분간 견딜 수 있음을 의미합니다.