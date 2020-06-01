헤드폰
모든 시리즈
1000 series 인이어 True Wireless 헤드폰
단종됨
TAT1215BK/97
이용 가능
언제든 휴대할 수 있는 스타일
슬림핏 청바지 주머니에도 넣을 수 있는 충전 케이스를 겸비한 무선 이어폰이 있다면 정말 유용하지 않을까요? 방수 및 방한 기능을 갖춘 이 이어폰형 헤드폰은 최대 18시간 동안 탁월한 사운드를 선사합니다.
6mm 드라이버/밀폐형
Bluetooth®
휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.
소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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