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단종됨

1000 series인이어 True Wireless 헤드폰

TAT1215WT/97

이용 가능

레드
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블랙
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블루
블루
화이트
화이트

언제든 휴대할 수 있는 스타일

슬림핏 청바지 주머니에도 넣을 수 있는 충전 케이스를 겸비한 무선 이어폰이 있다면 정말 유용하지 않을까요? 방수 및 방한 기능을 갖춘 이 이어폰형 헤드폰은 최대 18시간 동안 탁월한 사운드를 선사합니다.

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언제든 휴대할 수 있는 스타일

  • 6mm 드라이버/밀폐형

  • Bluetooth®

6mm 네오디뮴 드라이버. 선명한 사운드. 파워풀한 저음

선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.

IPX4 방수 및 방한

소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.

기술 사양

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