IPX4 방수 및 방한

소형 충전 케이스는 최고의 편의성을 제공합니다. 이 진정한 무선 헤드폰은 어느 방향에서든 방수를 지원합니다. 땀을 흘려도, 비가 오는 날에도 문제 없이 사용할 수 있습니다.