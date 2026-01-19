꿈처럼 편안하게 착용되는 작은 이어버드에서 나오는 훌륭한 사운드

질감이 있는 SecureFit 이어 팁은 더 가볍고 편안한 착용감을 제공하는 동시에 뛰어난 밀폐성으로 더욱 향상된 사운드를 선사합니다. 다이나믹한 중저음과 같은 기능으로 조용히 듣더라도 좋아하는 음악을 강력한 사운드로 마음껏 즐길 수 있습니다.