비트를 느끼고, 착용감을 즐기세요
더 가볍고, 더 잘 맞고, 더 훌륭한 사운드를 제공하는 소형 완전 무선 이어버드로 음악을 즐기세요. 최대 24시간 동안 재생할 수 있으며, 하루 종일 착용해도 버드를 편안하게 고정시켜주는 질감이 있는 이어 팁이 제공됩니다. 모든 혜택 보기
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비트를 느끼고, 착용감을 즐기세요
- 소형 버드. 놀라운 가치
- 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
- 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
- 편안한 SecureFit 이어 팁
꿈처럼 편안하게 착용되는 작은 이어버드에서 나오는 훌륭한 사운드
질감이 있는 SecureFit 이어 팁은 더 가볍고 편안한 착용감을 제공하는 동시에 뛰어난 밀폐성으로 더욱 향상된 사운드를 선사합니다. 다이나믹한 중저음과 같은 기능으로 조용히 듣더라도 좋아하는 음악을 강력한 사운드로 마음껏 즐길 수 있습니다.
Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링
최신 Bluetooth® 6.0 장치와 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.
주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스(끈 구멍* 포함)
작은 충전 케이스는 주머니에 쉽게 넣거나 끈 구멍*에 스트랩을 연결하여 가방이나 벨트 고리에 걸 수 있습니다. 모노 모드를 사용하면 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽 이어버드는 사용할 수 있습니다.
필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 AI 뉴럴 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.
IPX4 방수 및 방한
궂은 날씨에도 걱정 없습니다. 이 이어버드는 IPX4 등급의 방수 기능을 갖추고 있어 약간의 빗방울에도 끄떡없습니다. 간단한 운동을 할 때나 유난히 더운 날에 흐르는 땀에도 괜찮습니다.
케이스로 최대 24시간 재생 가능
완전히 충전하면 6시간, 케이스는 18시간이 추가로 충전됩니다. 이어버드를 케이스에 다시 넣으면 2시간 내에 완전히 충전됩니다. 빠른 충전이 필요한 경우 15분만 충전하면 1시간 동안 사용할 수 있습니다. 케이스는 USB-C를 사용하여 충전할 수 있습니다.
선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 배경 잡음을 줄여 줍니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
밀폐형
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 스피커 직경
-
10mm
- 임피던스
-
16Ohm
- 최대 전원 입력
-
10mW
- 감도
-
105dB(-10dbfs, 1KHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
6.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 지원 코덱
-
SBC
-
외부 상자
- 길이
-
23.50
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
21.70
cm
- 총 중량
-
2.45
kg
- 높이
-
20.50
cm
- GTIN
-
1 48 95229 17745 8
- 순 중량
-
1.18
kg
- 용기 중량
-
1.27
kg
-
편의성
- 방수
-
IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
예
- TWS용 모노 모드
-
예
- 펌웨어 업데이트 가능
-
예
- 컨트롤 유형
-
감촉으로
- Microsoft Swift Pair
-
예
-
내부 상자
- 길이
-
11.00
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
10.10
cm
- 높이
-
9.00
cm
- 순 중량
-
0.15
kg
- 총 중량
-
0.27
kg
- 용기 중량
-
0.12
kg
- GTIN
-
2 48 95229 17745 5
-
소비전력
- 배터리 개수
-
3개
- 음악 재생 시간
-
6 + 18
시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 1 hr
- 배터리 유형(충전 케이스)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 유형(이어버드)
-
Lithium Polymer (built-in)
- 배터리 중량(총)
-
10.1
g
- 배터리 용량(케이스)
-
410
mAh
- 배터리 용량(이어버드)
-
50
mAh
-
포장 크기
- 높이
-
9.6
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
9.6
cm
- 깊이
-
3.35
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 17745 1
- 총 중량
-
0.073
kg
- 순 중량
-
0.049
kg
- 용기 중량
-
0.024
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 이어 팁
-
3쌍(S, M, L)
- 충전 케이스
-
예
-
디자인
- 색상
-
화이트
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
-
통신
- 통화용 마이크
-
1 mic
-
규격
- 충전 케이스 규격(WxDxH)
-
3.83 x 2.65 x 5.73
cm
- 이어버드 규격(WxDxH)
-
1.51 x 2.16 x 1.87
cm
- 총 중량
-
0.034
kg
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
다기능 터치
- 음성 지원 도움
-
예
-
지속 가능성
- 플라스틱 쉘
-
GRS 인증을 받은 재활용 폴리카보네이트 TE-00132492, 64% 포함
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