필립스 AquaTrio 진공청소기를 사용하면 바닥에 물 자국이 남습니다.

필립스 AquaTrio 진공청소기 사용 시 바닥에 물 자국이 남아있는 경우, 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 사진을 보고 보유하고 있는 모델을 확인한 후 아래의 정보를 확인하세요.
AquaTrio 무선 습식 및 건식 진공청소기에서 강력한 회전이 발생하거나 제품이 옆으로(왼쪽에서 오른쪽으로 바닥 청소) 이동했습니다.
바닥에 물 자국이 남지 않도록 하려면 제품을 사용하여 회전 강도를 줄이고 제품이 옆으로 움직이지 않도록 하세요. 바닥에 물 자국이 여전히 남아 있습니다. 이를 제거하려면 "+(플러스)" 및 "-(마이너스)" 버튼(아래 이미지 참조)을 사용하여 물 흡수 모드를 활성화할 수 있습니다.
AquaTrio가 켜져 있는 동안 문턱, 카펫 또는 계단을 가로질러 이동했습니다.
제품을 문턱, 카펫 또는 계단 위로 들어 올릴 때는 물 흡수 모드를 활성화하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 더러운 물이 AquaSpin 노즐에서 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.
AquaTrio를 끈 직후에 바닥에서 AquaTrio를 들어올렸습니다.
제품을 끄면 바닥에 작은 물웅덩이가 생길 수 있습니다. AquaTrio 7000 시리즈를 끄기 전에 물 흡수 모드를 활성화하여 물웅덩이의 크기를 줄일 수 있습니다. 물 흡수 모드가 활성화된 상태에서 제품을 앞뒤로 몇 번 움직이세요. 필요한 경우, 천으로 마지막 방울을 닦아내도 됩니다.
참고: 물 흡수 모드를 사용할 때 제품에서 물이 더 이상 나오지 않고 흡입력이 증가합니다. 45초 후까지 아무런 조치도 취하지 않으면 제품이 자동으로 일반 습식 모드로 다시 전환됩니다.
AquaTrio 7000 시리즈의 바퀴가 움직이지 않습니다.
바퀴의 상태를 정기적으로 확인하면 바퀴를 막는 먼지를 제거할 수 있습니다.
단계별 지침은 아래의 동영상을 시청하십시오.
이 해결책으로도 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
AquaTrio 진공 및 물걸레 설정으로 강력한 회전이 이루어지거나 제품이 옆으로(왼쪽에서 오른쪽으로 바닥 청소) 이동했습니다.
바닥에 물 자국이 남지 않도록 하려면 AquaTrio 9000 시리즈를 사용하여 회전 강도를 줄이고 제품이 옆으로 움직이지 않도록 하세요. 바닥에 물 자국이 여전히 남아 있을 때 이를 제거하려면 청소 모드 버튼을 눌러 물 흡수 모드*를 활성화하세요(아래 이미지 참조).
AquaTrio 진공 및 물걸레 설정이 켜져 있는 동안 문턱, 카펫 또는 계단을 가로질러 움직였습니다.
제품을 문턱, 카펫 또는 계단 위로 들어 올릴 때는 물 흡수 모드*를 활성화하는 것이 좋습니다. 그러면 AquaSpin 노즐에서 더러운 물이 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.
AquaTrio 진공 및 물걸레 설정이 전원을 끈 후 바로 바닥에서 들어올려졌습니다.
전원을 끄면 제품이 바닥에 물웅덩이를 남길 수 있습니다. AquaTrio 9000 시리즈를 끄기 전에 물 흡수 모드*를 활성화하여 물웅덩이의 크기를 줄일 수 있습니다. 물 흡수 모드가 활성화된 상태에서 제품을 앞뒤로 몇 번 움직이세요. 필요한 경우, 천으로 마지막 방울을 닦아내도 됩니다.
참고:
진공청소기를 옆으로 움직임
바닥에 물 자국이 생기지 않도록 AquaTrio Pro를 앞뒤로만 움직입니다.
제품을 옆으로 이동하지 마세요(이미지 A 참조).
스위치를 켠 상태에서 문지방 위에서 진공청소기를 움직임
필립스 AquaTrio Pro의 물걸레 브러시가 바닥에 밀착되도록 합니다. 바닥에 물 자국이 남거나 청소 노즐에서 물이 분사될 수 있으므로 문지방을 넘을 때에는 제품 스위치를 꺼야 합니다.
스위치를 끈 직후에 진공청소기를 바닥에서 들어올림
제품 스위치를 끈 후 앞뒤로 몇 차례 움직여 두 물걸레 브러시 사이에 남아 있는 액체를 닦으세요. 제품 스위치를 끈 후 바로 들어올리면 두 브러시 사이에 남아 있던 물이 바닥에 흔적을 남깁니다(이미지 b 참조).
AquaTrio Pro의 바퀴가 막힘
바퀴의 상태를 정기적으로 확인하면 바퀴를 막는 먼지를 제거할 수 있습니다.
이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
진공청소기를 옆으로 움직임
바닥에 물 자국이 생기지 않도록 AquaTrio를 앞뒤로만 움직입니다.
제품을 옆으로 이동하지 마세요(이미지 A 참조).
스위치를 켠 상태에서 문지방 위에서 진공청소기를 움직임
필립스 AquaTrio의 물걸레 브러시가 바닥에 밀착되도록 합니다. 문지방을 넘기 전에 제품의 스위치를 끄세요. 그렇지 않으면 바닥에 물 자국이 남거나 청소 노즐에서 물이 분사될 수 있습니다.
스위치를 끈 상태에서 노즐이 바닥에 닿도록 진공청소기를 움직임
바닥에 물 자국을 남기지 않으려면 제품의 운반 손잡이를 잡고 들어서 옮기거나 편하게 옮기려면 바닥에 바퀴가 닿을 때까지 제품을 기울인 후에 이동하세요(이미지 b 참조).
스위치를 끈 직후에 진공청소기를 바닥에서 들어올림
제품 스위치를 끈 후 앞뒤로 몇 차례 움직여 두 물걸레 브러시 사이에 남아 있는 액체를 닦으세요. 제품 스위치를 끈 후 바로 들어올리면 두 브러시 사이에 남아 있던 물이 바닥에 흔적을 남깁니다(이미지 c 참조).
AquaTrio 진공청소기의 바퀴가 막힘
바퀴의 상태를 정기적으로 확인하면 바퀴를 막는 먼지를 제거할 수 있습니다.
이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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