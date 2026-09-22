필립스 AquaTrio 진공청소기를 사용하면 바닥에 물 자국이 남습니다.

AquaTrio 진공 및 물걸레 설정으로 강력한 회전이 이루어지거나 제품이 옆으로(왼쪽에서 오른쪽으로 바닥 청소) 이동했습니다.

바닥에 물 자국이 남지 않도록 하려면 AquaTrio 9000 시리즈를 사용하여 회전 강도를 줄이고 제품이 옆으로 움직이지 않도록 하세요. 바닥에 물 자국이 여전히 남아 있을 때 이를 제거하려면 청소 모드 버튼을 눌러 물 흡수 모드*를 활성화하세요(아래 이미지 참조).



AquaTrio 진공 및 물걸레 설정이 켜져 있는 동안 문턱, 카펫 또는 계단을 가로질러 움직였습니다.

제품을 문턱, 카펫 또는 계단 위로 들어 올릴 때는 물 흡수 모드*를 활성화하는 것이 좋습니다. 그러면 AquaSpin 노즐에서 더러운 물이 떨어지는 것을 방지할 수 있습니다.



AquaTrio 진공 및 물걸레 설정이 전원을 끈 후 바로 바닥에서 들어올려졌습니다.

전원을 끄면 제품이 바닥에 물웅덩이를 남길 수 있습니다. AquaTrio 9000 시리즈를 끄기 전에 물 흡수 모드*를 활성화하여 물웅덩이의 크기를 줄일 수 있습니다. 물 흡수 모드가 활성화된 상태에서 제품을 앞뒤로 몇 번 움직이세요. 필요한 경우, 천으로 마지막 방울을 닦아내도 됩니다.



참고:

흡수 모드*: 구형 모델의 경우, 일반 습식 모드와 강력한 습식 모드가 있지만, 물 흡수 모드는 없습니다.

물 흡수 모드를 사용할 때 제품에서 물이 더 이상 나오지 않고 흡입력이 증가합니다. 45초 후까지 아무런 조치도 취하지 않으면 제품이 자동으로 일반 습식 모드로 다시 전환됩니다.

AquaTrio 9000 시리즈의 바퀴가 막혔습니다.

바퀴의 상태를 정기적으로 확인하고 바퀴에 끼는 먼지를 제거할 수 있습니다.그래도 문제가 해결되지 않았습니까? 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.