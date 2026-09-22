필립스 AquaTrio 진공청소기의 흡입력이 약함

필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공청소기의 흡입력이 생각보다 약할 경우 원인은 다음과 같을 수 있습니다.



진공 청소만 설정

필터가 지저분함

필립스 AquaTrio 9000 시리즈의 필터가 지저분하면 장치 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 정기적으로 제품을 사용하는 경우 최소 한 달에 한 번 필터를 청소하세요.



필터를 청소해야 할 경우 디스플레이에 필터 청소 아이콘이 표시됩니다(이미지 a 참조).



최적의 성능을 위해 다음 단계에 따라 필터를 청소하세요.

1. 먼지통에서 필터 케이스를 분리하세요(이미지 b1 참조).

2. 분리 버튼을 눌러 필터 케이스를 열고 폼 필터를 꺼냅니다(이미지 b2 참조).

3. 쓰레기통 위에서 폼 필터를 흔들어서 위에 쌓인 먼지층을 제거합니다. 그런 다음 폼 필터를 수돗물로 헹구고 짜서 물기를 제거합니다(이미지 b3 참조).

참고: 청소 중에 필터 케이스가 젖지 않도록 하세요.

4. 휴지통 위에 대고 필터 케이스와 뚜껑을 흔들어 먼지를 제거하고 젖은 천으로 필터 케이스를 닦습니다(이미지 b4 참조).

참고: 필터 케이스의 흰색 재질은 진공 청소기, 브러시, 물 또는 기타 세제로 세척하지 마세요. 재질이 손상될 수 있습니다.

5. 폼 필터를 건조시킨 후 필터 케이스에 다시 넣기 전에 완전히 건조되었는지 확인하세요. 필터 케이스를 닫고 폼 필터가 있는 필터 케이스를 먼지통에 다시 넣은 후 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결하세요(이미지 b5 참조).

참고: 필터 케이스 뚜껑의 흰색 소재가 위를 향하는지 확인하고, 폼 필터가 장착된 필터 케이스 없이 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결하지 마세요.



먼지통 가득 참

먼지통이 가득 찬 경우 필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소기의 성능이 저하될 수 있습니다. 먼지통을 정기적으로 비우고 먼지가 '최대' 표시를 초과하지 않도록 하세요. 이렇게 하면 필터가 빨리 막히지 않습니다(이미지 c1 참조).



최적의 성능을 위해 아래 단계를 따르세요.

1. 버튼을 눌러 3-in-1 핸디형 청소기에서 먼지통을 분리합니다(이미지 c2 참조).

2. 먼지통에서 필터 케이스를 당겨 빼냅니다(이미지 c3 참조).

3. 먼지통을 쓰레기통에 비웁니다(이미지 c4 참조).

4. 필터 케이스를 먼지통에 다시 넣습니다(이미지 c5 참조).

5. 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결합니다. 후면부를 먼저 연결한 다음 딸깍 소리가 나며 고정되도록 전면부를 연결합니다(이미지 c6 참조).



먼지통이 지저분함

먼지통이 지저분하면 필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소기의 성능이 저하될 수 있습니다. 최적의 성능을 위해 먼지통과 사이클론을 비울 때마다 세척하고 아래 단계를 따르거나 영상을 시청하세요.

1. 폼 필터를 포함하여 필터 케이스를 분리합니다(이미지 d1 참조).

2. 먼지통을 쓰레기통에 비웁니다(이미지 d2 참조).

3. 수돗물로 먼지통 내부와 사이클론을 헹굽니다(이미지 d3 참조).

참고: 먼지통을 식기세척기로 세척하지 말고 장치를 다시 사용하기 전에 전자 커넥터가 완전히 건조되었는지 확인하세요.

4. 먼지통 및 사이클론을 완전히 말립니다(이미지 d4 참조).

5. 먼지통이 완전히 건조되면 필터 케이스를 폼 필터에 다시 부착합니다(이미지 d5 참조).

6. 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결합니다(이미지 d6 참조).

참고: 스펀지 필터가 들어있는 필터 홀더 없이 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결하지 마세요.



필터 케이스가 먼지통에 제대로 부착되지 않은 경우

먼지통 부품이 3-in-1 핸디형 청소기에 제대로 부착되지 않으면 흡입력이 떨어질 수 있습니다. 필터 케이스를 먼지통에 올바르게 부착했는지 확인합니다.



제품에 먼지통이 제대로 부착되어 있지 않음

먼지통을 3-in-1 핸디형 청소기에 제대로 부착하지 않으면 흡입력이 떨어질 수 있습니다. 제품에 먼지통을 부착했는지 확인합니다.



진공 청소 전용 부품 세트가 막힘

호스, 튜브, 노즐 또는 필립스 9000 시리즈 진공 청소기 중 하나가 막힐 수 있습니다. 이는 흡입력에 영향을 줄 수 있습니다. 장치가 막혀서 공기가 원활하게 통하지 못하면 장치에서 먼지가 제대로 흡입되지 않을 수 있습니다.



최적의 성능을 위해 다음 부품을 확인합니다.

-사이클론: 먼지통에 끼워져 있어야 합니다. 사이클론 주변에 붙거나 걸려 있는 먼지 또는 머리카락을 제거하세요.

-노즐: 머리카락이나 먼지 때문에 롤러 브러시가 막힐 수 있습니다. 제품의 전원을 끄고 롤러 브러시를 한 손으로 아래로 밀어 브러시에 엉킨 머리카락이나 실을 제거하세요.

팁: 가위날을 롤러 브러시의 홈을 통해 움직여서 롤러 브러시 주변에 엉킨 머리카락과 실을 자를 수 있습니다.

-노즐의 롤러 브러시 뒤에 있는 흡입 채널이 막혔습니다. 롤러 브러시를 분리하고 흡입 경로에 방해물이 있는지 확인한 뒤 제거하세요.





위 방법으로도 문제가 해결되지 않을 경우 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.