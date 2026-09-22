필립스 AquaTrio 진공청소기의 흡입력이 약함

오래 지속되는 성능과 적절한 흡입력을 보장하는 데 필요한 AquaTrio 모델별 유지 관리 방법은 다음에서 확인할 수 있습니다.
필립스 AquaTrio 무선 습식 및 건식 진공 7000 시리즈의 흡입력이 예상과 다른 경우 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.
진공 및 물걸레 설정 부품이 막혔거나 무언가 걸렸습니다.
종종 평상시보다 바닥에서 더 많은 물이 있거나 더 큰 먼지 입자가 더 이상 빨려 올라가지 않고 바닥에 떨어지는 경우 막힘 현상이 눈에 띌 수 있습니다.
1. 본체가 오염되거나 막혔습니다.
먼저 제품의 전원을 끄고 더러운 물탱크를 분리하여 이 부품이 막혀 있는지 확인하세요. 그런 다음 세척 브러시를 본체 흡입 채널의 위 아래로 움직여 막힘을 제거합니다(이미지 A 참조).
2. AquaSpin 노즐에 막힘이 있습니다.
노즐에서 브러시를 분리하고 AquaSpin 노즐의 흡입 채널에서 세척 브러시를 위아래로 움직입니다(이미지 B 참조).
3. AquaSpin 노즐의 극세사 브러시가 머리카락이나 먼지 때문에 막혔습니다.
제품의 전원을 끄고 극세사 브러시를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요. 청소용 브러시 핸들을 사용하여 극세사 브러시를 분리할 수 있습니다. 엉킨 머리카락과 먼지를 손가락으로 제거하거나 가위 날 한쪽을 롤러 브러시의 홈을 통해 움직여서 롤러 브러시 주변에 엉킨 머리카락과 실을 자를 수 있습니다(이미지 C 참조).
4. AquaSpin 노즐의 웨팅 스트립이 막혔습니다.
다음 단계에 따라 AquaSpin 노즐의 웨팅 스트립 막힘을 제거하세요(이미지 D 참조).
필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공청소기의 흡입력이 생각보다 약할 경우 원인은 다음과 같을 수 있습니다.
진공 청소만 설정
필터가 지저분함
필립스 AquaTrio 9000 시리즈의 필터가 지저분하면 장치 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 정기적으로 제품을 사용하는 경우 최소 한 달에 한 번 필터를 청소하세요.
필터를 청소해야 할 경우 디스플레이에 필터 청소 아이콘이 표시됩니다(이미지 a 참조).
최적의 성능을 위해 다음 단계에 따라 필터를 청소하세요.
1. 먼지통에서 필터 케이스를 분리하세요(이미지 b1 참조).
2. 분리 버튼을 눌러 필터 케이스를 열고 폼 필터를 꺼냅니다(이미지 b2 참조).
3. 쓰레기통 위에서 폼 필터를 흔들어서 위에 쌓인 먼지층을 제거합니다. 그런 다음 폼 필터를 수돗물로 헹구고 짜서 물기를 제거합니다(이미지 b3 참조).
참고: 청소 중에 필터 케이스가 젖지 않도록 하세요.
4. 휴지통 위에 대고 필터 케이스와 뚜껑을 흔들어 먼지를 제거하고 젖은 천으로 필터 케이스를 닦습니다(이미지 b4 참조).
참고: 필터 케이스의 흰색 재질은 진공 청소기, 브러시, 물 또는 기타 세제로 세척하지 마세요. 재질이 손상될 수 있습니다.
5. 폼 필터를 건조시킨 후 필터 케이스에 다시 넣기 전에 완전히 건조되었는지 확인하세요. 필터 케이스를 닫고 폼 필터가 있는 필터 케이스를 먼지통에 다시 넣은 후 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결하세요(이미지 b5 참조).
참고: 필터 케이스 뚜껑의 흰색 소재가 위를 향하는지 확인하고, 폼 필터가 장착된 필터 케이스 없이 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결하지 마세요.
먼지통 가득 참
먼지통이 가득 찬 경우 필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소기의 성능이 저하될 수 있습니다. 먼지통을 정기적으로 비우고 먼지가 '최대' 표시를 초과하지 않도록 하세요. 이렇게 하면 필터가 빨리 막히지 않습니다(이미지 c1 참조).
최적의 성능을 위해 아래 단계를 따르세요.
1. 버튼을 눌러 3-in-1 핸디형 청소기에서 먼지통을 분리합니다(이미지 c2 참조).
2. 먼지통에서 필터 케이스를 당겨 빼냅니다(이미지 c3 참조).
3. 먼지통을 쓰레기통에 비웁니다(이미지 c4 참조).
4. 필터 케이스를 먼지통에 다시 넣습니다(이미지 c5 참조).
5. 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결합니다. 후면부를 먼저 연결한 다음 딸깍 소리가 나며 고정되도록 전면부를 연결합니다(이미지 c6 참조).
먼지통이 지저분함
먼지통이 지저분하면 필립스 AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소기의 성능이 저하될 수 있습니다. 최적의 성능을 위해 먼지통과 사이클론을 비울 때마다 세척하고 아래 단계를 따르거나 영상을 시청하세요.
1. 폼 필터를 포함하여 필터 케이스를 분리합니다(이미지 d1 참조).
2. 먼지통을 쓰레기통에 비웁니다(이미지 d2 참조).
3. 수돗물로 먼지통 내부와 사이클론을 헹굽니다(이미지 d3 참조).
참고: 먼지통을 식기세척기로 세척하지 말고 장치를 다시 사용하기 전에 전자 커넥터가 완전히 건조되었는지 확인하세요.
4. 먼지통 및 사이클론을 완전히 말립니다(이미지 d4 참조).
5. 먼지통이 완전히 건조되면 필터 케이스를 폼 필터에 다시 부착합니다(이미지 d5 참조).
6. 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결합니다(이미지 d6 참조).
참고: 스펀지 필터가 들어있는 필터 홀더 없이 3-in-1 핸디형 청소기를 먼지통에 다시 연결하지 마세요.
필터 케이스가 먼지통에 제대로 부착되지 않은 경우
먼지통 부품이 3-in-1 핸디형 청소기에 제대로 부착되지 않으면 흡입력이 떨어질 수 있습니다. 필터 케이스를 먼지통에 올바르게 부착했는지 확인합니다.
제품에 먼지통이 제대로 부착되어 있지 않음
먼지통을 3-in-1 핸디형 청소기에 제대로 부착하지 않으면 흡입력이 떨어질 수 있습니다. 제품에 먼지통을 부착했는지 확인합니다.
진공 청소 전용 부품 세트가 막힘
호스, 튜브, 노즐 또는 필립스 9000 시리즈 진공 청소기 중 하나가 막힐 수 있습니다. 이는 흡입력에 영향을 줄 수 있습니다. 장치가 막혀서 공기가 원활하게 통하지 못하면 장치에서 먼지가 제대로 흡입되지 않을 수 있습니다.
최적의 성능을 위해 다음 부품을 확인합니다.
-사이클론: 먼지통에 끼워져 있어야 합니다. 사이클론 주변에 붙거나 걸려 있는 먼지 또는 머리카락을 제거하세요.
-노즐: 머리카락이나 먼지 때문에 롤러 브러시가 막힐 수 있습니다. 제품의 전원을 끄고 롤러 브러시를 한 손으로 아래로 밀어 브러시에 엉킨 머리카락이나 실을 제거하세요.
팁: 가위날을 롤러 브러시의 홈을 통해 움직여서 롤러 브러시 주변에 엉킨 머리카락과 실을 자를 수 있습니다.
-노즐의 롤러 브러시 뒤에 있는 흡입 채널이 막혔습니다. 롤러 브러시를 분리하고 흡입 경로에 방해물이 있는지 확인한 뒤 제거하세요.
위 방법으로도 문제가 해결되지 않을 경우 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
진공 청소 및 물걸레 설정 부품이 막히거나 무언가 걸렸습니다.
AquaTrio 9000 시리즈 진공 청소 및 물걸레의 유연한 호스 또는 수로가 사용 중에 막힐 수 있습니다. 또한 AquaSpin 노즐의 극세사 브러시가 헝클어진 머리카락으로 인해 막힐 수도 있습니다. 장치가 제대로 바닥을 청소하지 못할 수 있습니다.
최적의 성능을 위해 다음 부품을 확인합니다.
1. 습식 모듈 및/또는 AquaSpin 노즐의 물 수로가 오염되거나 막혔습니다. AquaSpin 노즐을 분리하여 이러한 부품이 막혀 있는지 확인합니다. 부품을 분리한 후 양쪽 배출구에서 흡입 채널로 청소용 브러시를 밀어서 막힌 부분을 뚫고 세척합니다(이미지 e 참조).
2. AquaSpin 노즐: 머리카락이나 먼지 때문에 극세사 브러시가 막혔습니다. 제품의 전원을 끄고 극세사 브러시를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요. 청소용 브러시 핸들을 사용하여 극세사 브러시를 분리할 수 있습니다. 엉킨 머리카락과 먼지를 손가락으로 제거하거나 가위날을 롤러 브러시의 홈을 통해 움직여서 롤러 브러시 주변에 엉킨 머리카락과 실을 자를 수 있습니다.
3. 배수 탱크: 배수 탱크를 다시 사용하기 전에 배수 탱크의 망이 충분히 건조되지 않았습니다. 배수 탱크를 다시 사용하기 전에 먼저 세척하고 말리세요.
배수 탱크가 올바르게 설치되지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다. '딸깍' 소리가 날 때까지 배수 탱크를 제품에 제대로 끼우세요.
위의 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 당사로 문의하여 추가 지원을 받으세요.
필립스 AquaTrio Pro의 성능이 저하된 경우에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 아래 방법을 통해 손쉽게 스스로 문제를 해결할 수 있습니다.
제품이 세척되지 않음
내부 오염물 축적과 박테리아 번식을 방지하기 위해 필립스 AquaTrio Pro를 사용한 후에는 매번 세척할 것을 권장합니다. 제품 사용 후에 세척하지 않으면 악취가 날 수 있습니다(이미지 a 참조).
청소 노즐 내부가 너무 더러운 경우
젖은 천으로 청소 노즐 내부와 청소 노즐 덮개를 깨끗이 닦아 주세요(이미지 b 참조).
물걸레 브러시가 너무 더러움
사용 후 AquaTrio Pro를 세척할 때 물걸레 브러시가 세척됩니다. 세척 후에도 브러시가 더럽다면 노즐에서 분리하여 따뜻한 물 또는 차가운 흐르는 물에 세척할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 물걸레 브러시를 세척하세요.
1. 연녹색 손잡이를 잡고 들어 올려 청소 노즐에서 물걸레 브러시를 분리하세요.
2. 물걸레 브러시를 흐르는 물에 헹구어 세척하세요. 필요한 경우 가정용 액상 세정제나 약간의 주방용 세정제를 사용하여 세척할 수 있습니다.
3. 물걸레 브러시를 깨끗한 물걸레 브러시 덮개 위에 놓고 건조시키세요.
4. 브러시를 뒤집어 놓으세요. 물걸레 브러시를 제품에 장착할 때에는 완전히 건조된 상태여야 합니다. 물걸레 브러시가 완전히 건조되지 않고 너무 많이 젖어 있으면 지나치게 큰 저항이 발생하기 때문에 제품의 스위치를 켰을 때 액티브 보호 시스템이 작동할 수 있습니다.
참고: 물걸레 브러시는 세탁기로 세척할 수 없습니다.
위 방법으로도 문제가 해결되지 않을 경우 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
필립스 AquaTrio 진공청소기의 성능이 떨어진 경우 해결 방법을 계속 읽어보세요.
액티브 보호 시스템이 작동함
다음과 같은 경우에 발생합니다.
• 제품이 먼지나 액체가 아닌 이물질을 흡입한 경우
• 물걸레 브러시가 너무 많이 젖어 있는 경우
• 브러시에 지나치게 큰 저항이 발생하는 경우(카펫 위에서 이동하는 경우) 액티브 보호 시스템이 작동하게 된 경우
해결 방법은 다음과 같습니다.
1. 전원 버튼을 해제하여 제품 스위치를 끄세요. '딸깍' 소리가 들릴 때까지 제품을 똑바로 세운 후 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑으세요. 흡입한 물체가 다른 제품의 코드인 경우 이 제품의 코드도 뽑으세요.
2. 청소 노즐 덮개를 열고 물걸레 브러시 덮개를 분리한 후 걸려 있는 물체를 꺼내세요. 이물질이 보이지 않는 경우 물걸레 브러시를 분리하세요.
3. 물걸레 브러시가 너무 많이 젖어 있어 액티브 보호 시스템이 작동한 경우에는 물걸레 브러시를 분리하여 개수대에서 물기를 짜냅니다. 건조한 물걸레 브러시를 제품에 다시 장착하세요.
4. 물걸레 브러시 덮개를 장착하고 청소 노즐 덮개를 닫으세요. 청소 노즐 덮개를 눌러 잠그세요('딸깍' 소리가 남). 참고: 청소 노즐 덮개를 올바르게 닫으세요. 그렇지 않으면 제품이 재설정되지 않습니다.
청소 노즐 덮개가 완전히 닫히지 않습니다.
필립스 AquaTrio 물걸레 브러시와 덮개가 올바르게 조립되어야 합니다. 청소 노즐 덮개를 완전히 닫으세요. ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 덮개를 눌러 닫아야 합니다.
청소 노즐 내부가 너무 더럽습니다.
청소 브러시를 흐르는 물에 헹구어 세척합니다. 필요한 경우 가정용 액상 세정제나 약간의 주방용 세정제를 사용하여 물걸레 브러시를 세척할 수 있습니다. 젖은 천으로 청소 노즐 안쪽과 청소 노즐 덮개를 깨끗이 닦아주세요.
물걸레 브러시가 없는 경우
진공청소기 청소 노즐에 물걸레 브러시를 설치하세요.
위 방법으로도 문제가 해결되지 않을 경우 당사로 문의하여 추가로 도움을 받으시기 바랍니다.
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