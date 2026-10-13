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필립스 제모기 사용 후 피부 자극이 발생합니다.

제모 시에는 체모를 모근으로부터 당기게 됩니다. 필립스 제모기를 사용한 후 가려움, 홍조 또는 피부 당김 등의 일부 후유증은 정상이며 특히 민감한 피부의 경우라면 더욱 그렇습니다. 또한 피부에 작은 요철이 보이거나 화끈거림이 느껴질 수 있습니다. 이러한 증상은 시간이 지나면서 사라지기 때문에 걱정할 필요가 전혀 없습니다.

아래의 팁을 통해 이러한 부작용을 예방하거나 감소시켜 보세요. 또는 건조한 피부에서 제모기를 올바르게 사용하는 방법은 아래의 동영상을 참조하세요. 피부 자극이 3일 이상 지속될 경우 의사와 상담하세요.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRE247/00, BRE730/10, BRE700/00. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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