필립스 제모기 사용 후 피부 자극이 발생합니다.

제모 시에는 체모를 모근으로부터 당기게 됩니다. 필립스 제모기를 사용한 후 가려움, 홍조 또는 피부 당김 등의 일부 후유증은 정상이며 특히 민감한 피부의 경우라면 더욱 그렇습니다. 또한 피부에 작은 요철이 보이거나 화끈거림이 느껴질 수 있습니다. 이러한 증상은 시간이 지나면서 사라지기 때문에 걱정할 필요가 전혀 없습니다.
아래의 팁을 통해 이러한 부작용을 예방하거나 감소시켜 보세요. 또는 건조한 피부에서 제모기를 올바르게 사용하는 방법은 아래의 동영상을 참조하세요. 피부 자극이 3일 이상 지속될 경우 의사와 상담하세요.
피부에 적응 기간을 갖습니다. 피부가 밤새 진정될 수 있도록 잠자리에 들기 전에 제모하세요.
한 부위를 과도하게 제모하지 않도록 하세요. 한 번에 같은 부위를 반복해서 제모하지 마세요.
젖은 상태에서 문지르지 말고 피부를 토닥여 말립니다.
애프터케어로 무알콜 알로에 베라 크림이나 로션을 바르세요. 또한 쿨링 효과가 있는 애프터선 크림을 사용해도 됩니다. 겨드랑이의 경우 알콜 성분이 없는 데오도란트를 사용해도 좋습니다.
제모기를 사용하기 전 제모 헤드가 깨끗한지 항상 확인하세요. 깨끗하지 않은 경우 흐르는 물에 세척하세요.
제모 디스크를 세척할 때 비누를 사용해도 됩니다. 나중에 비누를 물로 제대로 헹구세요.
본체에 다시 장착하기 전 제모 헤드를 완전히 말립니다. 특정 제모기 모델에 대한 상세한 세척 지침은 사용자 설명서를 참조하세요.
또한 제모 전 피부가 깨끗하고 물기가 없는 상태인지 확인합니다.
필립스 제품은 피부 친화적입니다. 바디 그루밍 제품을 육안으로 확인하여 커팅 유닛과 특히 쉐이빙 포일이 손상되지 않았는지 확인하는 것이 좋습니다.
필립스는 권위 있는 피부 전문 기관이 아니므로 개별 사례에 대해 조언을 제공할 수 없습니다. 의문 사항이 있는 경우에는 실제 피부 상태를 판단할 수 있는 담당 의사와 상담하는 것이 좋습니다.
피부가 깨끗한 상태에서 제모하는 것이 좋습니다. 제모 전에 샤워를 하세요. 피부에 물기가 없는 마른 상태 또는 완전히 젖은 상태에서 제모를 시작하세요.
제모의 부작용으로 일부 체모가 피부 안으로 자랄 수 있습니다. 이를 예방하기 위해 제모기와 함께 제공되는 필링 로션 및 나일론 필링 글러브(또는 올이 굵은 스펀지)를 사용하여 제모하기 하루 전에 각질을 제거하세요. 이렇게 하면 모낭 주변의 죽은 피부가 제거되어 제모가 쉬워집니다.
제모기의 본체에 각질 제거 액세서리가 함께 제공될 경우 이러한 목적에 맞게 사용할 수 있습니다.
피부의 체모를 적절히 제거하고 통증을 최소화하려면 올바른 제모 방법을 사용하는 것이 중요합니다. 제모하는 동안 제모 헤드를 피부 위로 천천히 움직여 디스크가 체모에 닿도록 하세요. 최상의 결과를 얻으려면, 체모가 자라는 방향과 반대 방향으로 제품을 움직이세요. 항상 헤드를 완전히 밀착시키세요.
다른 손으로 피부를 스트레칭하거나 제모기와 함께 제공되는 스킨 스트레처(효과 캡) 액세서리를 사용하세요. 피부가 팽팽할수록 제모기로 제모하기가 더 쉽습니다.
제품을 피부에 너무 세게 밀면 장치의 내부 보호 시스템이 작동할 수 있습니다. 강한 압력을 가하면 피부에 자극이 되고, 장치가 뜨거워지거나 전원이 꺼질 수 있습니다. 부드럽게 눌러 주고 피부에 너무 세게 누르지 마세요.
제모를 하는 동안 피부를 당겨 주고 제모 헤드를 피부 위로 천천히 움직여 디스크가 체모에 닿도록 하세요. 최상의 결과를 얻으려면 모발이 자라는 반대 방향으로 제품을 움직이세요. 항상 헤드를 피부에 완전히 밀착시키고
제모기 헤드가 청결하고 손상되지 않았는지 항상 확인하세요. 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 젖은 피부에서 제모기를 올바르게 사용하는 방법은 아래 동영상을 참조하세요.
필립스 제모기는 비키니 라인 부위, 다리, 겨드랑이 및 닿기 힘든 부위인 무릎, 발목 등의 체모를 제거해 주는 제품입니다. 제모기를 사용하여 비키니 라인과 같은 부위를 제모할 수 있습니다. 제모는 민감한 부위(외음순 외부 및 내부)에 적합하지 않습니다. 빗이 부착된 트리머나 쉐이빙 헤드만 사용하는 것이 좋습니다. 제모기의 안전한 사용 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.
얼굴 아래 부분(턱, 뺨, 입술 위)에도 제모기를 사용할 수 있습니다. 일부 모델은 눈썹 사이를 제모하는 데에도 사용할 수 있습니다. 해당 부위에는 제모기가 쉽게 들어맞거나 프리시전 액세서리가 있는 경우에만 사용하세요. 그렇지 않으면 너무 많은 체모를 제거할 수 있습니다.
쉐이빙 포일을 신체에 사용하는 것이 얼마나 안전한지 궁금하시다면 아래 정보를 참조하세요.
쉐이빙 포일로 구성된 모든 필립스 제품은 피부 자극이 적습니다. 필립스는 피부과 전문 기관이 아니므로 피부, 모발 또는 손톱 등 개별 사례에 대해 조언을 제공할 수 없습니다.
쉐이빙 포일과 함께 필립스 제품을 사용하기 전에 쉐이빙 포일이 손상되지 않았는지 육안으로 점검하는 것이 좋습니다. 포일이 손상된 경우 당사의 온라인 스토어 또는 가까운 고객 서비스 센터를 통해 즉시 교체하세요.
쉐이빙 포일을 사용하여 겨드랑이, 팔, 다리 및 음부와 같은 목선 아래의 체모를 트리밍하거나 면도할 수 있습니다. 얼굴이나 머리에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 원하는 결과가 나타나지 않고 피부에 손상을 줄 수 있기 때문입니다.
일부 제품에는 비키니 라인 또는 음부와 같은 민감한 부위에 사용할 수 있는 추가 액세서리가 함께 제공됩니다. 이러한 액세서리를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하거나 당사에 문의하세요.
쉐이빙 포일과 필립스 장치 사용에 대해 확신할 수 없는 경우, 이러한 유형의 그루밍 장치가 피부에 적합한지 확인할 수 있는 담당 의사나 전문의에게 문의하세요.
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