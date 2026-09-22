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필립스 AquaTrio 무선 진공 청소기에서 오류 코드가 표시됨

AquaTrio 7000 또는 9000 시리즈의 디스플레이에 표시되는 오류, 아이콘 또는 정보 코드의 의미와 문제 해결 방법을 확인하려면 당사 문서의 정보를 참조하세요.

아래 이미지를 참조하세요.

AquaTrio 9000 시리즈

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. XW9385/01 .

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