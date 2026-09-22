필립스 AquaTrio 무선 진공 청소기에서 오류 코드가 표시됨

오류 및 정보 코드에 대한 아이콘을 확인하려면 아래 이미지를 참조하세요.



오류 코드:

E1

E1 오류 코드는 제품에 시스템 오류가 있음을 의미합니다. 이 문제를 해결하려면 제품을 어댑터에서 분리한 다음 어댑터에 다시 연결합니다. 그런 다음 제품을 다시 시작하세요. 해결책이 작동하지 않으면 필립스 서비스 센터로 제품을 가져가거나 필립스에 문의하세요.



E2

E2 오류 코드(거꾸로 보면 53과 같이 보일 수 있음)는 제품을 사용하거나 보관하거나 충전하는 공간의 온도가 너무 낮음을 의미합니다. 실내 온도가 5°C 이상인지 확인하세요. 제품을 사용하고 올바른 온도에서 보관하는 경우에도 오류 코드가 표시되는 경우 필립스에 문의하세요.



E3

E3 오류 코드는 제품이 사용, 보관 또는 충전된 실내 온도가 너무 높음을 의미합니다. 실내 온도가 35°C 미만인지 확인하세요. 제품을 직사광선 또는 고온(뜨거운 스토브 근처, 전자레인지 또는 인덕션 쿠커 근처)에 노출시키지 마세요. 제품을 올바른 온도에서 사용 및 보관하는 경우에도 오류 코드가 표시되는 경우 필립스에 문의해 주세요.



정보 코드:

i1

i1 정보 코드는 필립스 7000 시리즈 진공 청소기의 배수 탱크가 가득 찼음을 의미합니다. 배수 탱크를 비우세요.



i3

i3 정보 코드 (거꾸로 보면 !E로 보일 수도 있음) 필립스 7000 시리즈 진공 청소기의 AquaSpin 노즐이 끼어 있습니다. 이는 안전 차단입니다. 예를 들어 전원 케이블 또는 장난감이 노즐에 끼어 있는지 확인해 주세요. 또한 브러시, 베어링, 모터 부품 및 캡에 머리카락 또는 기타 이물질이 있는지 살펴보고 제거하세요. 이물질이 없는 경우 제품을 껐다가 켜면 문제가 해결될 수 있습니다.



i5

i5 정보 코드 (거꾸로 보면 !2처럼 보일 수도 있음) 필립스 7000 시리즈 진공 청소기의 공기 흡입구가 막혔음을 의미합니다. 흔히 공기 흡입부라고 하는 부분은 노즐에 있습니다. 막힘이 있는지 확인하고 제거하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 공기 통로가 막혔는지 확인하고 이물질을 제거합니다. 공기 통로는 노즐, 튜브 및 습식 필터를 의미합니다.



i6

i6 정보 코드(거꾸로 보면 !9처럼 보일 수 있음)는 필립스 7000 시리즈 진공 청소기의 전원 코드를 뽑아야 한다는 의미입니다. 그렇지 않으면 전원이 켜지지 않습니다. '오토클린' 프로그램을 실행하는 동안과 충전 중에만 제품을 연결하세요.



i7

i7 정보 코드는 잘못된 충전기가 필립스 7000 시리즈 진공 청소기에 연결되었음을 의미합니다. 제품과 함께 제공된 어댑터로만 충전할 수 있습니다. 34V 어댑터 S036-1A340100HE만 사용하세요. 해당 어댑터 번호는 어댑터에서 찾을 수 있습니다. 교체 어댑터는 부품 번호 XV1793으로 제공됩니다.