필립스 아벤트 노리개 젖꼭지의 안전 상태를 점검하는 방법

안전 및 위생을 위해 4주 사용 후 노리개 젖꼭지를 교체하는 것이 좋습니다. 노리개 젖꼭지가 손상된 경우에는 더 빨리 교체해야 합니다. 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지가 손상된 경우에는 교체하세요. 점검 지침:

매번 사용하기 전에 노리개 젖꼭지를 점검하세요. 노리개 젖꼭지의 모든 부분을 모든 방향으로 당겨 약해진 부분을 확인합니다. 노리개 젖꼭지에 균열이 없는지 확인합니다.

노리개 젖꼭지의 상태가 양호하다면, 변색된 노리개 젖꼭지는 사용 시 안전하며 아기에게 해롭지 않습니다.