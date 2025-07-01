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필립스 아벤트 노리개 젖꼭지의 안전 상태를 점검하는 방법

매번 사용하기 전에 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지를 직접 점검하세요. 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지의 안전 점검 방법에 대한 이 지침 동영상을 참조하세요. 필립스 아벤트 Soothie에도 동일한 지침이 적용됩니다.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCF085/60 , SCF091/05 , SCF091/07 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

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