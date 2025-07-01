필립스 고객지원
필립스 아벤트 노리개 젖꼭지의 안전 상태를 점검하는 방법
매번 사용하기 전에 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지를 직접 점검하세요. 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지의 안전 점검 방법에 대한 이 지침 동영상을 참조하세요. 필립스 아벤트 Soothie에도 동일한 지침이 적용됩니다.
안전 및 위생을 위해 4주 사용 후 노리개 젖꼭지를 교체하는 것이 좋습니다. 노리개 젖꼭지가 손상된 경우에는 더 빨리 교체해야 합니다. 필립스 아벤트 노리개 젖꼭지가 손상된 경우에는 교체하세요. 점검 지침:
- 매번 사용하기 전에 노리개 젖꼭지를 점검하세요.
- 노리개 젖꼭지의 모든 부분을 모든 방향으로 당겨 약해진 부분을 확인합니다.
- 노리개 젖꼭지에 균열이 없는지 확인합니다.
노리개 젖꼭지의 상태가 양호하다면, 변색된 노리개 젖꼭지는 사용 시 안전하며 아기에게 해롭지 않습니다.
이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. SCF085/60 , SCF091/05 , SCF091/07 . 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오. ›