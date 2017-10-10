필요한 곳을 정확하게 비춰주는 강력하고 밝은 조명

헤드라이트는 무조건 밝다고 좋은 것이 아닙니다. 가장 밝은 차량용 LED 전구를 만드는 일이라면 어렵지 않습니다. 하지만 중요한 것은 밝은 빛으로 무엇을 하느냐입니다. 통제되지 않는 밝은 빛은 운전에 적합하지 않고 오히려 눈부심으로 인해 위험할 수 있습니다. SafeBeam 기술이 적용된 필립스 LED 헤드라이트는 필요한 곳에 빛을 집중시켜 줍니다. 할로겐 헤드라이트에 관한 도로 안전 규정에 따라 균일하면서도 정확한 광선 패턴을 설계했습니다. 보다 정밀하게 컨트롤된 빛이 뛰어난 가시성을 선사하므로 야간에도 편안하고 안전하게 운전할 수 있습니다.