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독보적인 스타일
완전히 새로워진 필립스 Ultinon Essential LED는 최고의 가격 대비 가치를 제공합니다. 컴팩트한 올인원 디자인에 강렬한 밝기, 세련된 외관, 이중 열 방산 기술 및 12V/24V 호환성을 갖추었습니다.모든 혜택 보기
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현대적이며 최상의 스타일을 위해 차량을 Ultinon Essential LED 헤드라이트 전구로 꾸며 보십시오. 최대 6,500 켈빈 색 온도의 이 조명은 세련된 백색광을 투사합니다. 스타일리시한 빔으로 많은 이들 중에서도 언제나 돋보일 수 있습니다.
최적의 성능과 뛰어난 내구성을 자랑하는 필립스 Ultinon Essential LED 헤드라이트 전구는 LED 기술을 선도합니다. 이 LED 헤드라이트 전구는 내장형 팬과 아노나이징 코팅이 된 알루미늄 방열판의 이중 열 발산 메커니즘으로 열을 보다 효과적이고 효율적으로 분산시킵니다. 최대 밝기로 장시간 작동할 수 있습니다.
필립스 Ultinon Essential LED는 드라이버 박스 전자부를 본체에 통합할 수 있는 새로운 디자인을 채택하여 헤드램프 내에 전구를 위한 공간이 확장되어 설치가 간편합니다. 플러그 앤 플레이 경험을 즐겨보세요. 일체형 디자인으로 나사를 풀지 않고도 중앙의 링을 상단에서 쉽게 빼낼 수 있습니다. 컴팩트한 디자인의 필립스 Ultinon Essential LED는 다양한 차량 모델에도 적합하며 전문 정비사가 쉽게 설치할 수 있습니다.
균일하고 정확한 빔 패턴으로 사물을 보다 명확하게 볼 수 있습니다. 필립스 Ultinon Essential LED의 정교한 광학 설계 덕분에 도로에서 꼭 필요한 부분을 바로 비출 수 있습니다. 물체를 더 빨리 확인하고 보다 자신 있게 운전할 수 있을 뿐만 아니라 다른 운전자들의 눈부심을 방지해 도로를 달리는 모든 운전자가 더욱 안전해집니다. 날카로운 빔은 올바른 헤드램프 위치에 설치하는 것이 중요합니다. 조정 가능한 커넥터 링을 사용하면 조명의 최대 성능과 도로의 안전을 보장할 수 있습니다.
필립스 Ultinon Essential LED는 다양한 차량에 완벽하게 장착되며, 12V 및 24V 전기 시스템과 모두 호환됩니다. 자세한 내용은 공인 파트너 또는 콜 센터에 문의하십시오.
자동차 조명 분야에서 100년 이상의 역사를 가진 필립스 조명은 필립스 차량용 제품이 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수하도록 합니다.
H7 헤드라이트는 다양한 램프 브래킷을 갖추고 있어 LED 조명을 장착하기 어려울 때가 있습니다. 하지만 필립스 Ultinon Essential LED라면 이야기가 달라집니다. 옵션 필립스 LED 커넥터 링을 사용하면 매우 다양한 차량 모델에 LED를 설치할 수 있습니다. 이제 걱정할 필요 없이 차량에 맞는 필립스 LED를 구매하세요.
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