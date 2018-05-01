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고유의 느낌, 차이의 경험
대부분의 차량과 호환되므로 스타일과 안전을 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 스타일리시한 디자인과 ThermalCool 열 방산 기술로이 적용된 Ultinon Essential LED[˜H4] 헤드라이트 전구는 균일하고 성능이 뛰어난 조명을 제공합니다.모든 혜택 보기
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현대적인 하이엔드 디자인을 위해 차량을 Ultinon Essential LED 헤드라이트로 꾸며 보세요. 6000K 색온도의 이 헤드라이트는 스타일리시한 백색광을 투사하며 혁신적인 열 관리 시스템을 갖춘 이 LED 전구는 여행 중에도 일관되게 밝은 빛을 제공합니다.
열 관리는 LED 성능에 중요한 영향을 미칩니다. 독특한 일체형 디자인의 Ultinon Essential LED 헤드라이트는 (저급 LED와 달리 열이 많이 발생된 경우에도) 열을 효율적으로 방산하기 때문에 항상 최상의 밝기를 유지합니다. 또한 오래 가기 때문에 자주 교체할 필요가 없습니다. 특수한 ThermalCool 기술은 경쟁 제품과 달리 실험실에서 뿐만 아니라 실제 자동차에서 테스트를 거쳤습니다. 뛰어난 성능을 자신있게 활용하시기 바랍니다.
Ultinon Essential LED는 우수한 소재로 만들어졌기 때문에 열 손상에 대한 내구성이 뛰어납니다. 경쟁 제품은 LED에 열이 발생하면 LED의 조명이 약해지기 시작하는데, 이는 저품질의 금속과 비효율적인 방산 기술을 사용했기 때문입니다. Ultinon Essential LED 헤드라이트는 열이 신속하게 빠져나갈 수 있도록 유연한 구리선과 알루미늄 버너를 갖춘 방열판을 사용하기 때문에 여행하는 내내 일관되게 강력한 빔을 사용할 수 있습니다.
Ultinon Essential LED 전구의 컴팩트한 디자인으로 설치가 간편해집니다. 가장 작은 헤드 램프에도 전구를 장착할 공간이 충분히 확보됩니다. 방열판의 유연한 구리선과 곡선형 제어 상자 덕분에 다른 제품은 너무 커서 장착하기 힘든 차량에도 LED 조명을 쉽게 설치할 수 있습니다.
현대적인 외형에 맞는 밝은 백색 LED 조명을 원하는 고객이 많습니다. 그러나 일부 고객들은 조명의 열 관리 성능이 실제 사용에 맞지 않았던 경험 때문에 새로운 LED 조명에 실망하는 경우도 있습니다. 사실 이러한 경우는 성능이 오래가지 않는 저급 제품을 구입했기 때문입니다. 필립스 Ultinon Essential LED는 실제 환경에서도 최고 5년 동안 사용할 수 있는 고내구성의 믿을 수 있는 제품입니다.
필립스 Ultinon Essential LED의 정교한 광학 설계 덕분에 도로의 원하는 곳을 바로 비출 수 있습니다. 물체를 더 빨리 확인하고 보다 자신있게 운전할 수 있을 뿐만 아니라 다른 운전자들의 눈부심을 방지해 도로상의 모든 사람들이 더욱 안전해집니다. 날카로운 빔은 헤드 램프의 올바른 위치에 설치하는 것이 중요합니다. 조정 가능한 커넥터 링을 사용하면 조명의 최대 성능과 도로의 안전을 보장할 수 있습니다.
기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 필립스 램프는 Audi, BMW, Ford, GM, Toyota, Volkswagen과 같은 메이저 브랜드의 자동차 모델과 호환됩니다. 보다 자세한 정보는 제품 선택 가이드를 참조하세요.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
주문 정보
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