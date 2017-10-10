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더 밝게, 하얗게, 강하게.
필립스 X-tremeUltinon LED[~H11]는 6000켈빈의 프리미엄 LUXEON LED를 갖추고 있습니다. 당사의 특허 받은 SafeBeam 기술로 필요할 때 200% 더 넓은 시야를 확보할 수 있습니다. 첨단 AirCool 디자인으로 견고하게 설계되었습니다.모든 혜택 보기
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필립스 X-tremeUltinon LED 전구는 복잡한 프로젝터 헤드라이트에 맞게 특별히 설계되었습니다. 또한, 반사판 조명에 사용할 경우 성능이 강화되어 조명에 관계없이 다양한 차종에서 사용할 수 있습니다.
어둠 속에서는 운전이 어렵기 때문에 헤드라이트에 의존하게 됩니다. 더욱 안전한 운전을 위해서는 전방 및 주변 시야가 모두 중요합니다. 필립스 X-tremeUltinon LED 헤드라이트는 강렬한 밝기의 빔으로 가시성을 최대 200% 개선해줍니다. 대낮처럼 밝아지는 LED를 경험하고 난 많은 운전자들은 항상 LED를 선호하게 됩니다. 더 많이 보일 수록 운전 능력과 반응 속도가 향상되고 그 결과 더욱 안전해지기 때문입니다. 이제 더 이상 어둠에 지지 마세요. 컨트롤 능력을 높여주는 필립스 제품과 함께라면 이제 밤에도 안심하고 달릴 수 있습니다.
색 온도가 최대 6000 켈빈에 달하는 필립스 X-tremeUltinon LED 헤드라이트는 차량급 LUXEON 기술을 바탕으로 대낮처럼 밝은 백색 광선을 만들어냅니다. 시야가 선명해질 수록 장애물을 효과적으로 발견할 수 있고 그 결과 주행 라인을 완벽하게 유지할 수 있게 됩니다. 전방의 지형을 확인하려 애쓸 필요가 없기 때문에 야간에도 더욱 편안하고 즐거운 드라이빙이 가능합니다.
눈이 마음의 창이듯, 헤드라이트는 자동차에 관한 많은 것을 말해줍니다. 자동차를 바꾸지 않고도 스타일을 업그레이드할 수 있는 가장 스마트한 방법 중 하나는 바로 헤드라이트를 업그레이드하는 것입니다. 필립스 LED 헤드라이트로 자동차의 개성을 뚜렷하게 표현해 보는 것을 어떨까요. 필립스 LED 안개등은 노란색이 아닌, 모던한 느낌의 또렷한 백색광을 채택했습니다. 고급스러운 느낌을 원하는 스마트한 운전자라면 필립스 LED 헤드라이트를 선택해 보세요.
헤드라이트는 무조건 밝다고 좋은 것이 아닙니다. 가장 밝은 차량용 LED 전구를 만드는 일이라면 어렵지 않습니다. 하지만 중요한 것은 밝은 빛으로 무엇을 하느냐입니다. 통제되지 않는 밝은 빛은 운전에 적합하지 않고 오히려 눈부심으로 인해 위험할 수 있습니다. SafeBeam 기술이 적용된 필립스 LED 헤드라이트는 필요한 곳에 빛을 집중시켜 줍니다. 할로겐 헤드라이트에 관한 도로 안전 규정에 따라 균일하면서도 정확한 광선 패턴을 설계했습니다. 보다 정밀하게 컨트롤된 빛이 뛰어난 가시성을 선사하므로 야간에도 편안하고 안전하게 운전할 수 있습니다.
헤드라이트는 밝고 스타일리시하면서도 자주 갈 필요가 없어야 합니다. 기존 헤드라이트의 주요 단점 중 하나가 출력이 강할수록 수명이 짧다는 것이었습니다. LED는 빛의 강도가 높으면서도 훨씬 오래가고 필립스 X-tremeUltinon LED 제품은 내구성이 매우 우수합니다. AirFlux 및 AirCool 열 관리 시스템과 같은 기능 덕분에 최대 12년까지 사용할 수 있습니다. 대부분의 자동차는 이 기간 안에 교체 또는 업그레이드되므로 차량의 수명이 다할 때까지 스타일리시한 헤드라이트를 유지할 수 있습니다.
LED 헤드라이트에서 발산되는 열은 관리가 필요합니다. 필립스 AirFlux 및 AirCool 기술은 램프의 중요한 부품에서 열을 발산시켜주는 스마트한 냉각 시스템입니다. 내열 성능이 높아진 필립스 LED 헤드라이트는 현재 시장에 출시되어 있는 다른 유사 제품들보다 더 오래 갑니다. 내구성은 가격 대비 편의성과 가치뿐 아니라 안전과도 관련이 있습니다. 필립스 LED 조명이라면 사용 중 꺼지는 일 없이 안심하고 운전할 수 있습니다.
기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 주요 자동차 제조사들이 필립스 램프를 선택하고 있으며, 필립스 제품을 산다는 것은 곧 품질을 산다는 것을 의미합니다. 강력한 조명과 정확한 광선, 품격 있는 스타일을 모두 만족시켜주는 첨단 LED 조명 시스템으로 더욱 안전하고 즐겁게 운전해 보세요.
호환되는 차량에 손쉽게 설치할 수 있도록 만들어져 있어, 유지 보수 경험이 있는 운전자라면 손쉽게 헤드라이트를 업그레이드할 수 있습니다. 그러나 안전한 운행을 위해서는 전문 정비사에게 새 필립스 LED 헤드라이트의 설치를 맡기는 것이 좋습니다. 기존의 차량 모델과 폭넓게 호환되지만 모든 차량 유형에 지원되는 것은 아닙니다.
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