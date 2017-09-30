조명으로 업그레이드되는 스타일

실외등의 주요 목적이 운전자의 시야를 확보하고 시인성을 높이는 것이긴 하지만 그렇다고 해서 스타일을 포기할 필요는 없습니다. 차를 새로 구입하지 않고도 스타일을 업그레이드하고 싶다면 실외등을 LED로 교체하는 것이야말로 스마트한 비용 절감 방법입니다. 브레이크등은 더욱 강렬한 적색으로, 방향 지시등은 더욱 짙은 주황색으로, 위치등과 후진등은 밝은 백색광으로 바꿔 보세요. 자동차는 자신을 드러낼 수 있는 좋은 수단입니다. 필립스 실외등 LED 조명으로 스타일을 표현해 보세요.