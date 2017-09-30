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밝은 미등. 스타일리시한 드라이빙.
스타일리시한 드라이빙을 원하신다면 강렬한 색상의 신호등을 선택해보세요. 필립스 Ultinon LED [˜P21W] 후미등은 밝고 강렬한 레드로 눈에 잘 띄어 안전하면서도 스타일리시하게 드라이빙을 즐길 수 있게 해줍니다.모든 혜택 보기
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실외등의 주요 목적이 운전자의 시야를 확보하고 시인성을 높이는 것이긴 하지만 그렇다고 해서 스타일을 포기할 필요는 없습니다. 차를 새로 구입하지 않고도 스타일을 업그레이드하고 싶다면 실외등을 LED로 교체하는 것이야말로 스마트한 비용 절감 방법입니다. 브레이크등은 더욱 강렬한 적색으로, 방향 지시등은 더욱 짙은 주황색으로, 위치등과 후진등은 밝은 백색광으로 바꿔 보세요. 자동차는 자신을 드러낼 수 있는 좋은 수단입니다. 필립스 실외등 LED 조명으로 스타일을 표현해 보세요.
차량의 움직임을 미리 알리는 것은 안전에 매우 중요한 요소입니다. 충돌을 방지하기 위해, 운전자들은 서로가 앞으로 취할 행동을 알아야 합니다. 미등이 밝으면 시인성이 높아져 안전까지 향상됩니다. 필립스 Ultinon LED 미등이라면 후진, 주행, 정지 등 어떤 상황에서도 필요한 성능을 제공해 주므로 다른 운전자가 움직임에 반응할 귀중한 시간을 제공합니다.
형광 램프는 켜진 후 최고 성능에 도달하는 데까지 시간이 걸립니다. 반면 LED 조명은 "즉시 켜지죠". 그 차이는 수십 분의 1초로 측정됩니다. 하지만 급제동 시에는 수십 분의 1초가 중요한 의미를 가집니다. 예를 들어, 100km/h에서 반응 시간 0.4초의 차이는 11미터의 추가 반응 거리와 맞먹습니다. 즉, 차량 2.5대의 길이만큼 더 생각할 시간이 있다는 것을 의미하죠. 필립스 LED 브레이크등을 사용하면 제동해야겠다고 생각하자마자 뒤쪽의 운전자에게 알릴 수 있습니다.
필립스 LED 실외등 제품군은 필요한 때 필요한 곳에 (후진, 정지, 신호) 실외 미등 조명을 조사할 수 있도록 조명 분포가 더욱 스마트하게 설계되었습니다. 넓은 각도와 우수한 조명 확산으로 도로에서 더 넓은 시야를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 시인성도 향상됩니다.
기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 주요 자동차 제조사들이 필립스 램프를 선택하고 있으며, 필립스 제품을 산다는 것은 곧 품질을 산다는 것을 의미합니다. 밝고 강력한 조명과 정확한 광선, 품격 있는 스타일을 모두 만족시켜 드립니다.
호환되는 차량에 손쉽게 설치할 수 있도록 만들어져 있어, 유지 보수 경험이 있는 운전자라면 손쉽게 조명을 업그레이드할 수 있습니다. 하지만 안전한 운행을 위해서는 전문 정비사에게 새 필립스 X-tremeUltinon LED 조명의 설치를 맡기는 것이 좋습니다. 기존의 차량 모델과 폭넓게 호환되지만 모든 차량 유형에 지원되는 것은 아닙니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
주문 정보
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