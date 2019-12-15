11636UEMX1
독보적인 스타일
대부분의 이륜차와 호환되는 이 전구로 스타일과 안전을 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 스타일리시한 디자인과 효율적인 열 관리 기능이 적용된 Ultinon Essential Moto LED 헤드라이트 전구는 도로에서 균일하게 뛰어난 성능을 발휘합니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
현대적인 외형에 맞는 밝은 백색 LED 조명을 원하는 고객이 많습니다. 그러나 일부 고객들은 조명의 열 관리 성능이 실제 사용에 맞지 않았던 경험 때문에 새로운 LED 조명에 실망하는 경우도 있습니다. 사실 이러한 경우는 성능이 오래가지 않는 저급 제품을 구입했기 때문입니다. 필립스 Ultinon Essential LED는 실제 환경에서도 최고 5년 동안 사용할 수 있는 고내구성의 믿을 수 있는 제품입니다.
안전을 향상하고 스타일의 완성을 위해, 100% 이상 더 많은 광량을 제공하는 고성능 Ultinon Essential Moto LED를 선택하여 전방 가시성을 향상하십시오. 일정하고 정확한 빔 패턴으로 보다 잘 볼 수 있고 눈에 잘 띄어 보다 안전해집니다.
현대적인 하이엔드 디자인을 위해 오토바이를 Ultinon Essential Moto LED 헤드라이트로 꾸며 보십시오. 6500켈빈 색 온도의 이 조명은 세련된 백색광을 투사합니다. 스타일리시한 빔으로 많은 이들 가운데서도 돋보일 수 있습니다.
열 관리는 LED 조명 성능에 매우 중요합니다. 효율적인 열 방산을 위해 양극산화 코팅된 내장 알루미늄 히트 싱크가 필립스 Ultinon Essential Moto LED 헤드라이트의 효과적인 열 분산을 도와 (저급 LED와 달리 열이 많이 발생된 경우에도) 언제나 최적의 밝기를 유지합니다. 또한 더욱 오래 가는 성능으로 자주 교체할 필요가 없습니다.
Ultinon Essential Moto LED의 컴팩트한 디자인으로 설치가 간편해집니다. 가장 작은 이륜차용 헤드램프에도 전구를 장착할 공간이 충분히 확보됩니다.
기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
주문 정보
포장 데이터
포장된 제품 정보
포장 정보
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.