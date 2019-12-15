이른 고장 없이 오래 가는 성능

현대적인 외형에 맞는 밝은 백색 LED 조명을 원하는 고객이 많습니다. 그러나 일부 고객들은 조명의 열 관리 성능이 실제 사용에 맞지 않았던 경험 때문에 새로운 LED 조명에 실망하는 경우도 있습니다. 사실 이러한 경우는 성능이 오래가지 않는 저급 제품을 구입했기 때문입니다. 필립스 Ultinon Essential LED는 실제 환경에서도 최고 5년 동안 사용할 수 있는 고내구성의 믿을 수 있는 제품입니다.