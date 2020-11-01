더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호

차량의 의도된 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 여러분이 어떻게 할지 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저하되면 밝고 선명하게 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro3000 LED 신호 조명은 위치등과 내부 조명으로 자연광 효과와 최대 6000K의 밝기를 선사합니다. 차는 여러분에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 외부 신호 조명으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.