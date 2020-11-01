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독보적인 스타일
필립스 Ultinon Pro3000 LED[W5W] 위치등으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 자연광 효과를 선사하며, 아름다운 위치등으로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.모든 혜택 보기
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차량의 의도된 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 여러분이 어떻게 할지 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저하되면 밝고 선명하게 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro3000 LED 신호 조명은 위치등과 내부 조명으로 자연광 효과와 최대 6000K의 밝기를 선사합니다. 차는 여러분에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 외부 신호 조명으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.
필립스 Ultinon Pro3000 LED는 주차등, 조수석 도구함, 대시보드나 트렁크 조명 등 어디에나 균일한 조명 확산을 선사합니다. 광각이기 때문에 필요한 곳에 조명을 조사할 수 있습니다.
플러그 앤 플레이 환경을 즐기세요. 필립스 Ultinon Pro3000에는 표준 캡이 함께 제공되므로 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.
밝고 스타일리시한 차량용 조명이 필요하신가요? 하지만 다 쓴 조명을 계속 교체하기는 번거롭지요. 강력한 조명일수록 수명이 짧다는 점이 바로 기존의 헤드라이트가 가진 가장 큰 단점 중 하나였습니다. 동일한 광도라면 LED가 더 오래 지속됩니다. 필립스 Ultinon Pro3000 LED 조명은 3,000시간의 뛰어난 수명을 자랑합니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
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