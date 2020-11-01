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    Ultinon Pro3000 SI 차량용 미등 전구

    11961U30CWB2

    독보적인 스타일

    필립스 Ultinon Pro3000 LED[W5W] 위치등으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 자연광 효과를 선사하며, 아름다운 위치등으로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.

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    Ultinon Pro3000 SI 차량용 미등 전구

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    독보적인 스타일

    밝고 오래 가는 LED 미등

    • 램프 유형: W5W
    • 12V, 6000K 자연광 효과
    • 최첨단 자동차 시스템
    • 전구 수: 2

    더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호

    차량의 의도된 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 여러분이 어떻게 할지 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저하되면 밝고 선명하게 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro3000 LED 신호 조명은 위치등과 내부 조명으로 자연광 효과와 최대 6000K의 밝기를 선사합니다. 차는 여러분에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 외부 신호 조명으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.

    가시성 향상을 위해 최적화

    필립스 Ultinon Pro3000 LED는 주차등, 조수석 도구함, 대시보드나 트렁크 조명 등 어디에나 균일한 조명 확산을 선사합니다. 광각이기 때문에 필요한 곳에 조명을 조사할 수 있습니다.

    손쉬운 설치 및 대부분의 차량 모델과 호환 가능

    플러그 앤 플레이 환경을 즐기세요. 필립스 Ultinon Pro3000에는 표준 캡이 함께 제공되므로 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.

    튼튼하고 오래 가는 LED 조명

    밝고 스타일리시한 차량용 조명이 필요하신가요? 하지만 다 쓴 조명을 계속 교체하기는 번거롭지요. 강력한 조명일수록 수명이 짧다는 점이 바로 기존의 헤드라이트가 가진 가장 큰 단점 중 하나였습니다. 동일한 광도라면 LED가 더 오래 지속됩니다. 필립스 Ultinon Pro3000 LED 조명은 3,000시간의 뛰어난 수명을 자랑합니다.

    기술 사양

    • 제품 홍보 사양

      장점
      스타일
      제품 특징
      필립스 LED 신호 램프

    • 제품 설명

      용도
      신호 및 인테리어
      베이스
      W21x9.5d
      명칭
      LED-T10 [~W5W]
      ECE 승인
      아니요
      범위
      Ultinon Pro3000
      기술
      LED
      유형
      LED-T10 [~W5W]

    • 수명

      수명
      3000시간

    • 조명 특성

      루멘
      55
      색 온도
      6000K

    • 전기적 특성

      전력
      0.6  W
      전압
      12  V

    • 주문 정보

      주문 접수
      11961U30CWB2
      주문 코드
      00692930

    • 포장 데이터

      EAN1
      8719018006929
      EAN3
      8719018006936
      포장 유형
      B2

    • 포장된 제품 정보

      개당 총중량
      14.47  g
      길이
      9.5  cm
      1.5  cm
      높이
      13.5  cm
      개당 순중량
      2.3  g
      포장 수량
      2
      MOQ(전문가용)
      10

    • 포장 정보

      길이
      14.2  cm
      12.1  cm
      높이
      10.3  cm
      개당 총중량
      0.49  kg

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