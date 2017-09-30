조명으로 업그레이드되는 스타일

실외등의 주요 목적이 운전자의 시야를 확보하고 시인성을 높이는 것이긴 하지만 그렇다고 해서 스타일을 포기할 필요는 없습니다. 차를 새로 구입하지 않고도 스타일을 업그레이드하고 싶다면 실내등 및 실외등을 LED로 교체하는 것이야말로 스마트한 비용 절감 방법입니다. 브레이크등은 더욱 강렬한 적색으로, 미등은 더욱 짙은 주황색으로, 차폭등과 후진등은 밝은 백색광으로 바꿔 보세요. 자동차는 자신을 드러낼 수 있는 좋은 수단입니다. 필립스 실외등 LED 조명으로 스타일을 표현해 보세요.