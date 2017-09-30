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밝은 미등. 스타일리시한 드라이빙.
스타일리시한 드라이빙을 원하신다면, 강렬한 색상의 미등을 활용해보세요. 6000K의 자연광 효과를 선사하는 필립스 Ultinon LED T10 실내 및 차폭등은 밝고 세련되므로 스타일을 유지하면서도 세련되게 신호를 보낼 수 있습니다.모든 혜택 보기
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실외등의 주요 목적이 운전자의 시야를 확보하고 시인성을 높이는 것이긴 하지만 그렇다고 해서 스타일을 포기할 필요는 없습니다. 차를 새로 구입하지 않고도 스타일을 업그레이드하고 싶다면 실내등 및 실외등을 LED로 교체하는 것이야말로 스마트한 비용 절감 방법입니다. 브레이크등은 더욱 강렬한 적색으로, 미등은 더욱 짙은 주황색으로, 차폭등과 후진등은 밝은 백색광으로 바꿔 보세요. 자동차는 자신을 드러낼 수 있는 좋은 수단입니다. 필립스 실외등 LED 조명으로 스타일을 표현해 보세요.
차량의 움직임을 미리 알리는 것은 안전에 매우 중요한 요소입니다. 충돌을 방지하기 위해, 운전자들은 서로가 앞으로 취할 행동을 알아야 합니다. 미등이 밝으면 시인성이 높아져 안전까지 향상됩니다. 필립스 Ultinon LED 미등이라면 후진, 주행, 정지 등 어떤 상황에서도 필요한 성능을 제공해 주므로 다른 운전자가 움직임에 반응할 귀중한 시간을 제공합니다.
밝고 스타일리시한 차량용 조명이 필요하신가요? 하지만 다 쓴 조명을 계속 교체하기는 번거롭지요. 강력한 조명일수록 수명이 짧다는 점이 바로 기존의 헤드라이트가 가진 가장 큰 단점 중 하나였습니다. 동일한 광양이라면 LED는 더 오래 지속됩니다. 필립스 Ultinon LED 조명은 열과 진동에도 더욱 강하므로 오래 가는 성능을 위한 최적의 선택이 될 것입니다.
필립스 LED 실외등 제품군은 필요한 때 필요한 곳에 (후진, 정지, 신호) 실외 미등 조명을 조사할 수 있도록 조명 분포가 더욱 스마트하게 설계되었습니다. 넓은 각도와 우수한 조명 확산으로 도로에서 더 넓은 시야를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 시인성도 향상됩니다.
기술의 첨단을 달리는 필립스 조명은 100년의 역사를 이어 왔으며 자동차 업계의 인정을 받고 있습니다. 필립스 차량급 제품은 엄격한 품질 관리 프로세스(관련 ISO 규정 포함)에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수합니다. 주요 자동차 제조사들이 필립스 램프를 선택하고 있으며, 필립스 제품을 산다는 것은 곧 품질을 산다는 것을 의미합니다. 밝고 강력한 조명과 품격 있는 스타일을 모두 만족시켜 드립니다.
호환되는 차량에 손쉽게 설치할 수 있도록 만들어져 있어, 유지 보수 경험이 있는 운전자라면 손쉽게 조명을 업그레이드할 수 있습니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
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