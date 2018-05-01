정교한 빔으로 넓어지는 시야와 눈부심 방지

필립스 Ultinon Essential LED의 정교한 광학 설계 덕분에 도로의 원하는 곳을 바로 비출 수 있습니다. 물체를 더 빨리 확인하고 보다 자신있게 운전할 수 있을 뿐만 아니라 다른 운전자들의 눈부심을 방지해 도로상의 모든 사람들이 더욱 안전해집니다. 날카로운 빔은 헤드 램프의 올바른 위치에 설치하는 것이 중요합니다. 조정 가능한 커넥터 링을 사용하면 조명의 최대 성능과 도로의 안전을 보장할 수 있습니다.