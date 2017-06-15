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편안한 기분, 안전한 운전
필립스 X-tremeVision 할로겐 헤드램프로 최대 100%의 시야를 더 확보할 수 있습니다. 첨단 기술로 만들어진 X-tremeVision은 탁월하게 밝은 빛을 선사합니다. 도로 교통법 기준에 부합하는 ECE 준수 제품입니다.모든 혜택 보기
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다양한 12V 램프를 어느 기능에 사용할 수 있을까요? 필립스 자동차는 차량에 관한 각종 기능을 충족하는 제품을 구비하고 있습니다. 상향등, 하향등, 전방 안개등, 전방 방향지시등, 측면 방향지시등, 후방 방향지시등, 브레이크등, 후진등, 후방 안개등, 번호판등, 후방 위치/주차등, 실내등
균형 잡힌 조명 성능을 위해 한 세트로 교체하는 것이 좋습니다.
100여년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운 표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.
자동차 전문가들에게 자주 선정되는 램프
UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 더 높은 기압으로 UV 차단 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다. ^적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.
필립스 자동차 램프는 습도에 대한 저항력이 높습니다. 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 (헤드라이트가 깨진 채로 빗속이나 물을 통해 운전할 때 일어날 수 있음) 석영유리(필라멘트 2650ºC, 유리 800ºC)로 만들어진 전구만이 불이 켜진 채로 그 열 충격을 견딜 수 있습니다. ^적용 여부는 전구 유형에 따라 다를 수 있습니다.
필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술이 헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호합니다. 따라서 필립스 차단 석영유리를 통해 어떤 상황에서도 최적의 환경을 만들어 주며, 긴 수명을 보장합니다.
X-tremeVision은 독특한 디자인으로 도로에서 최고의 광량을 제공합니다.
X-tremeVision은 장애물 및 도로 표지판을 조기에 발견하여 더 신속하게 반응할 수 있도록 합니다. 차량 조명은 운전에 없어서는 안될 핵심적인 요소이며 사고 예방에 큰 역할을 합니다. 이 제품은 전반적인 시야와 도로 조명을 개선하여 사고를 능동적으로 예방합니다.
X-tremeVision은 도로 교통법 기준에 대한 ECE를 준수합니다.
제품 홍보 사양
제품 설명
수명
조명 특성
전기적 특성
주문 정보
포장 데이터
포장된 제품 정보
포장 정보
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