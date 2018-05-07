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법률을 준수하는 강력한 할로겐 램프
필립스 RacingVision 차량용 전구는 열정적인 운전자를 위한 완벽한 제품입니다. 최대 150% 더 밝아진 혁신적인 성능 덕분에 반응 속도가 빨라지므로 더욱 안전하고 환상적인 운전을 경험할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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야간 운전 시에는 최적의 가시 거리가 필요합니다. 더 먼 곳까지 명확하게 볼 수 있으면 도로에 나타나는 모든 것에 더 빠르게 반응할 수 있습니다. 필립스 RacingVision 헤드 램프는 최대 150% 향상된 밝기로 운전자의 시야를 개선합니다. 다른 할로겐 램프에 비해 더 일찍 장애물을 인식할 수 있으므로 이제 보다 안전하고 즐거운 여행을 즐겨보세요.
더 밝고 강력한 조명 덕분에 도로에서 보다 효율적으로 운전할 수 있습니다. 최적화된 고정밀 필라멘트 디자인, 최대 13기압의 고압 가스 충전 기술, 고정밀 전구 코팅 기술 및 고품질 UV 석영 유리를 갖추고 있는 필립스 RacingVision 헤드 라이트는 자동차 조명 분야의 새로운 표준을 제시합니다. 뛰어난 성능과 탁월한 가시성을 갖춘 이 헤드 라이트는 보다 편안하게 제어할 수 있을뿐만 아니라 즐거운 운전 경험까지 제공합니다.
스포츠 운전자는 자신의 차량이 더욱 향상된 성능을 발휘하길 기대합니다. 도로에서 최대 150% 향상된 밝기를 제공하는 필립스 RacingVision은 도로 위뿐만 아니라 오프로드에서도 더욱 흥미로운 경험을 제공합니다.
어두운 시골길을 빠른 속도로 운전할 때는 헤드 라이트의 성능에 의존하게 됩니다. 예상치 못한 위험에 직면했을 때는 반응 시간이 모든 것을 좌우합니다. 찰나의 순간이 안전에 중대한 차이를 만들 수 있으니까요. 필립스 RacingVision 헤드 램프의 우수한 빔 성능은 어떤 도로 상황에서도 위험한 상황을 보다 신속하게 파악하고 차량을 완벽하게 제어할 수 있도록 도와줍니다.
야간 운전 시에는 시각적 기술의 극한에 도달하게 됩니다. 조명이 약하거나 다른 차량으로 인해 눈부심을 경험하면 물체 간 대비를 인식하는 능력이 크게 저하됩니다. 그 결과 도로 위의 보행자와 같은 장애물을 발견하기 어려워 집니다. 필립스 RacingVision 헤드 라이트의 특정 색온도(H4 및 H7에서 사용 가능)를 사용하면 눈의 초점을 더욱 잘 맞출 수 있고 도로 위의 대비를 감지하기도 쉬워집니다. 즉, 더욱 안전하게 도로를 운전할 수 있고, 한계가 넓어져 어두워진 후에도 더욱 즐겁게 운전할 수 있게 됩니다.
당사는 OEM 시장과 애프터마켓에서 최고 등급으로 인정받는 필립스 제품을 생산하고 있습니다. 고품질 제품으로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트한 당사의 제품은 안전성과 안정감, 고객의 운전 편의성을 극대화시켜 드립니다. 당사의 모든 제품군은 ECE의 최고 요구 사항에 맞추어 까다롭게 테스트, 제어, 인증(ISO 9001, ISO 14001, QSO 9000)됩니다. 간단히 말하자면 이는 고객이 신뢰할 수 있는 품질이라고 할 수 있습니다.
겨울에 운전하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그러나 열정적인 운전자라면 이러한 도전에 기꺼이 응할 것입니다. 겨울철과 같이 혹독한 시기에는 헤드 라이트가 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. 윈터 타이어를 선택하여 겨울철 도로에 대비하는 것처럼, 더 어두워지고 위험해지는 상황에서 운전할 때를 대비해 최상의 가시성을 확보해야 합니다. 필립스 RacingVision 헤드 램프를 사용하면 까다로운 조건에서도 더욱 효율적으로 제어할 수 있으므로 도로에 대한 걱정 없이 운전을 즐길 수 있습니다.
제품 홍보 사양
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